VIDEO Joško Gvardiol otkrio dosad nepoznati talent: 'Ja to radim u jeftinoj verziji'

Joško Gvardiol ima jedan talent koji većina navijača ne zna: odličan je u pečenju kolača. Voli kuhati, posebno slastice, a u razgovoru za BBC to je potvrdio i uz smijeh komentirao kada je dobio kutiju luksuznih kolača: “Ovo je luksuz, ja to radim u jeftinoj verziji.” Da nije završio među najboljim braničima svijeta, lako bi se mogao zamisliti u kuhinji.

Ostatak razgovora otkrio je koliko se Gvardiol promijenio i sazrio otkako je stigao u Manchester City. Nakon teške prve sezone napokon se osjeća kao kod kuće, ponajviše zahvaljujući Mateu Kovačiću koji mu je postao oslonac, prijatelj i, kako kaže, “očinska figura”. Redovito vrijeme provodi s Kovačićevom obitelji, što mu puno znači jer su mu roditelji i obitelj u Hrvatskoj.

Premda je s Kovačićem iznimno blizak, priznao je da je prema Luki Modriću i dalje pomalo sramežljiv te da s kapetanom reprezentacije uglavnom razmijeni samo nekoliko riječi. Savjete o Premier ligi zato je tražio od Kovačića, a igranje u Engleskoj za njega je ostvarenje sna koji je imao još kao dječak.

U mladosti je čak razmišljao o napuštanju nogometa i prelasku na košarku, sport koji i danas obožava. Kao tinejdžer je često sjedio na klupi u Dinamu i pitao se ima li uopće perspektivu. No ljubav prema nogometu, koju mu je usadio otac Tihomir, na kraju je prevagnula. “Odrastao sam na ribi, ali danas više volim meso”, našalio se, ispravivši i netočnu tvrdnju da je majka pekarica. Ona je radila u prodaji.

Njegove svestrane nogometne kvalitete dovele su ga do uloge važnog kotačića u Guardiolinu sustavu, a popularan je i među Fantasy Premier League igračima. Na to kaže: “Hoće li biti golova? Dat ću sve od sebe. Ali ako me pitate trebate li me staviti u Fantasy momčad… ne bih preporučio.”