VIDEO Poznati zvezdaš priznao: Htjeli smo prebiti Dražena Petrovića, pratili smo ga

Bivši vođa navijača Crvene zvezde, Zoran Timić Tima (58), otkrio je u svojoj autobiografiji pod nazivom "Mogu li i ja s vama da razbijam voz" nevjerojatne detalje iz svog navijačkog života, a mnoge je zgrozilo ono što je rekao o za Dražena Petrovića i Cibonu. Podsjetimo, Zoran Timić bio je jedan od osnivača navijačke skupine "Ultras" koja je uz "Red Devilse" i "Zulu Worriorse" bila među najjačima na Zvezdinom sjeveru tijekom osamdesetih i devedesetih godina prošlog stolječa.

E sada... Priča ide ovako. Dražen Petrović, tada još član Šibenke, odsluživao je vojsku u Beogradu. Naravno, već je odavno bilo jasno koliki je talent pa su s njim koketirali i Crvena zvezda i Partizan. Cibona i Zvezda su igrale finale play-offa 1984., slavili su Zagrepčani u seriji 2:1, a onda je Dražen odlučio - idem u prvaka države, s kojim je kasnije 1985. i 1986. pokorio i Europu.

To se nikako nije svidjelo Beograđanima, osobito navijačima Crvene zvezde koji su se nadali da će Dražen doći u njihove redove, a koliki je bio njihov gnjev zbog njegovog potpisa za vukove, svjedoči upravo Timić.

" Tih godina Cibona je harala europskom košarkom. I mi smo bili dobri, ali nismo mogli parirati toj šampionskoj generaciji. Teško nam je to padalo i mnogo nas je frustriralo. Išli smo redovno na basket i na sva gostovanja u Zagreb, ali smo redovno gubili. U to vrijeme sam često bio u Zagrebu, znao sam dosta naših iz Zagreba koji se skoro i nisu poznavali međusobno", piše Timić u knjizi i nastavlja:

"Imali smo bazu tamo u stanu u Medulićevoj ulici. Zima 1985./86. Sjedimo mi tako u toj gajbi poslije jednog basketa i u dokolici pričamo šta bismo mogli da napravimo da ih konačno skinemo s trona. Jasno je bilo da je poluga njihove momčadi bio Dražen Petrović. Padne nam na pamet da bi bilo dobro da ga malo uplašimo ili mu priprijetimo. Odlučimo mi, i ne znajući kako bismo to iskoristili, da ga pratimo. U vrijeme kada nismo imali mobitele, ni automobile to je bilo prilično teško izvesti..."

"Pratili smo ga jedno tri-četiri dana, pješke, taksijem, trčeći. Pratili smo ga kada kreće od kuće, na treninzima, navečer kada izlazi u neki kafić... U tijeku svega toga naše ideje su se radikalizirale. Od ideje da ga prestrašimo došlo se do lakšeg prebijanja, a na kraju i do toga da ga ozbiljno ozljedimo (glavu ili koljena), a sve s ciljem da ne može da igra odlučujuće utakmice. Jedna stvar koju smo zaključili je da nikad nije bio sam, što je predstavljalo otežavajući element. Uvijek je s njim bila neka djevojka ili društvo iz kluba. Saznali smo sve detalje njegovog dnevnog kretanja. Razradili smo do detalja i mjesto i način eventualne akcije i poslije toga evakuacije."

"Nakon tog praćenja ja sam se vratio u Beograd, uz dogovor da se čujemo i vidimo neposredno prije odlučujućih utakmica. Koji je bio epilog? Zvezda te godine nije ni ušla u finale play-offa, pa akcija nije imala svrhe", piše Timić , prenosi Republika.

