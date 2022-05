VIDEO Huliganski obračun prije finala Europske lige: Krv, demolirani kafići i nemoćna policija...

Sevilla je ugostila finale Europske lige, u kojem igraju Eintracht iz Frankfura i Glasgow Rangers, no taj spektakl upropastili su huligani. Koje u naumu da se sukobe nije spriječio ni poveći broj policajaca na ulicama španjolskog grada.

Demolirani kafići, restorani, zaustavljen promet i podosta krvi... to je rezime onoga što se kroz cijeli dan događalo u Sevilli. Pretpostavljalo se da će biti tako, no postojala je nada da će policija ipak biti na razini zadatka.

Nije bila. Dapače, prema dostupnim snimkama, koje se iznimno brzo šire društvenim mrežama, navijači su se stigli jako dugo mlatiti bez da ih je itko u tome spriječio. Nije poznato tko je prvi počeo, tko je koga napao i ima li ozlijeđenih, no vidi se krvavi obračun.

Tek će u nastavku večeri pristizati eventualne informacije o ozlijeđenim i uhićenim pristašama njemačkog ili škotskog kluba. Kojih je stiglo na tisuće i tisuće u Sevillu.

Pub aftermath of rangers and Frankfurt fans fighting in seville 😂😂 rangers fans getting a doing after giving it the big one imagine my shock pic.twitter.com/mlkRrJfGCg