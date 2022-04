VIDEO Htio proslaviti gol pa se skoro ozlijedio: Pogledajte zanimljivu scenu

Nogometaši Liverpoola načinili su veliki korak prema plasmanu u polufinale Lige prvaka nakon što su u prvom susretu četvrtfinala u Lisabonu pobijedili Benficu sa 3-1. Golove za "Redse" zabili su Ibrahima Konate (17), Sadio Mane (34) i Luis Diaz (87), dok je pogodak za portugalski sastav zabio Darwin Nunez (49). Uzvratni susret je 13. travnja na Anfieldu.

Momčad Jurgena Kloppa u posljednje vrijeme igra fantastično, a odličnu predstavu "Redsi" su pokazali i na stadionu Luz, posebice u prvom poluvremenu.

U posljednju 21 utakmicu izgubili su samo jednom (protiv Intera) te su tri puta remizirali. Liverpool je od prve minute dominirao terenom i diktirao tempo igre, dok se domaćin koncentrirao na kontre. Gosti su načeli Benficu u 16. minuti. Andrew Robertson je ubacio iz kornera, a Ibrahima Konate glavom pogodio za 1-0. Konate je gol proslavio klasičnim klizanjem na koljenima, a to je pokušao učiniti i Fabinho, no on se skoro ozlijedio pri tom pokušaju. Kako je sve izgledalo pogledajte OVDJE.

U 26. minuti zaprijetio je Luis Diaz, no Odysseas Vlachodimos je bio spreman.

Drugi gol vidjeli smo u 34. minuti. Bila je to sjajna akcija Liverpoola koji je u tri poteza slomio domaću obranu. Trent Alexander-Arnold je poslao prekrasnu loptu do Diaza koji je u padu glavom proigrao Sadia Manea, a ovaj mirno zabio za 2-0.

U samoj završnici prvog dijela sjajnu priliku je imao i Mohamed Salah izašavši sam ispred vratara, no Vlachodimos je još jednom odlično reagirao.

Benfica je u prvom poluvremenu uputila samo jedan udarac u okvir suparničkog gola, no bio je to slabašan pokušaj portugalskog sastava. No, već u 49. minuti domaćin je smanjio zaostatak. Rafa Silva je ubacio s desne strane, Konate je napravio veliku pogrešku promašivši loptu, a Nunez je iskoristio poklon.

Četiri minuta kasnije Nunez je mogao zabiti i drugi gol, no loše je pucao s ruba kaznenog prostora. Urugvajski napadač je zaprijetio i u 55. minuti, ali bez promjene rezultata. U 60. minuti je zaprijetio i Everton s ruba kaznenog prostora, no Alisson je odlično obranio.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Diaz u 87. minuti. Naby Keita je poslao sjajnu loptu kroz "srce" benficine obrane do Diaza, a bivši napadač Porta je zaobišao Vlachodimosa i zabio za 3-1. U posljednjim trenucima susreta Diogo Jota je mogao zabiti i četvrti pogodak za Liverpool. Primo je točan pas i u situaciji jedan na jedan s golmanom pucao ravno u domaćeg vratara.

Portugalski sastav je prvi put nakon 2016. stigao do četvrtfinala, no čini se kako će i ovoga puta to biti zadnja stanica. S druge strane Liverpool je prošle sezone zapeo u četvrtfinalu izgubivši od Real Madrida, no sada je korak do ulaska u polufinale gdje su "Redsi" posljednji put bili 2019. kada su na kocnu i osvojili Ligu prvaka.

>> Hrvatska skupina na SP-u: