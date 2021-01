Video hrvatskog milijunaša u prastaroj krntiji oduševio svijet i postao hit na internetu

Mećava kakva se nije vidjela 50 godina zatrpala je za vikend Madrid pa je Atletico svojim nogometašima svjetovao da na trening dođu u automobilu s pogonom 4x4. A hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko sa suigračima je napravio spektakl od toga.

Naime, Vrsaljko i Yannick Ferreira Carrasco, Thomas Lemar i Mario Hermoso na trening su došli u prastaroj Fiat Pandi koja ima pogon na sva četiri. A sada se pojavio video na kojem se vidi kako Vrsaljko i ostali pretječu skupocjeni Llorenteov terenac.

Vrsaljko i ostali zarađuju milijune eura godišnje, dok se ovakva Panda na Njuškalu može kupiti već za 500-njak eura.

Dakako, ovu priču prenijeli su brojni mediji, a video se vrti i po društvenim mrežama. Ipak se rijeko viđa da vrhunski nogometaši sjedaju u stare krame.

Due to the snowy conditions in Madrid, the Atlético players couldn’t drive to the training in their sports cars. 🏎❌



Instead, @CarrascoY21 borrowed his neighbour’s old Fiat Panda and drove his teammates ❄️🚙 @marcosllorente @Vrsaljko pic.twitter.com/pt2jNlWBuv