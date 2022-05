VIDEO Hrvatska će imati osvajača Lige prvaka! Duvnjak sjajno reagirao za prolaz

Domagoj Duvnjak je u Final fouru Lige prvaka! Njemački Kiel je nakon nevjerojatne utakmice prošao u završnicu najelitnijeg klupskog natjecanja. Nakon što je prva utakmica završila izjednačenim rezultatom u francuskoj prijestolnici (30:30) , u uzvratu na sjeveru Njemačke nije bilo ništa manje napeto.

Do posljednjeg napada na semaforu je bilo 33:32 za domaće, a da tako i ostane pobrinuo se naš kapetan. Domagoj Duvnjak je, naime, u ranijoj kontri izbio loptu iz ruku Gabriella koju mu je dodao slavni Karabatić i tako spriječio prolazak Francuza.

The big moment for @thw_handball ⭐ Niklas Landin saves the last shot from @psghand and the #ehfcl 2019/20 winners celebrate their return to Cologne 🙌 #motw #ehffinal4 pic.twitter.com/jfeRsQtvY7

U sljedećem, posljednjem napadu, Luc Steins je prošao njemačku obranu, ali Landin je sjeo na pod i zaustavio taj šut.

Dakle, Hrvatska će imati osvajača Lige prvaka. Uz Duvnjaka ondje će biti i Štrlek s Veszpremom i Karačić s Kielceom, te Cindrić s Barcelonom. Parove ćemo doznati nakon ždrijeba 24. svibnja.

RESULT: Right down to the wire in the #ehfcl #motw — and it's @thw_handball who book the last ticket to the #ehffinal4 🔥 They win the quarter-final tie vs @psghand 63:62 on aggregate 💪🏻 pic.twitter.com/onJXiqUeCL