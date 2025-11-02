VIDEO Hrvat trpa kao na traci, svojim golovima zaludio je navijače. Dalić mu je uputio pretpoziv

Nogometaši Dallasa bili su na pragu produženja nade u doigravanju protiv Vancouver Whitecapsa, a najzaslužniji za to bio je upravo Petar Musa. Nakon teškog poraza od 3:0 u prvoj utakmici, Dallasu je trebala pobjeda za ostanak u igri, a hrvatski centarfor preuzeo je odgovornost u 25. minuti. Bila je to fantastična kontra; veznjak Ramiro presjekao je loptu duboko na svojoj polovici i poslao dugo dodavanje prema Musi. Primivši loptu malo iza centra, Musa se sjurio prema suparničkom golu, vještim driblingom ušao u kazneni prostor i hladnokrvno matirao vratara Yoheija Takaoku za vodstvo. Bio je to njegov prvi pogodak u doigravanju MLS kupa, a tribine Toyota Stadiuma su eruptirale, vjerujući u povratak.

The 🫎 is officially loose in the MLS Cup Playoffs. pic.twitter.com/uEyArDDKBg — FC Dallas (@FCDallas) November 2, 2025

Činilo se da Dallas kontrolira utakmicu i plovi prema odlučujućem trećem susretu. Samo nekoliko minuta nakon Musinog gola, Bernard Kamungo je također zatresao mrežu, no pogodak je poništen zbog zaleđa. Domaćini su se organizirano branili i držali prednost sve do samog kraja, no onda je uslijedio šok. Gosti iz Vancouvera bacili su sve karte u napad, a pritisak se isplatio u trećoj minuti sudačke nadoknade. Nakon udarca iz kuta stvorila se velika gužva u šesnaestercu Dallasa, a domaća obrana nije uspjela raščistiti opasnost. Najsnalažljiviji je bio Ralph Priso, koji je iz neposredne blizine ugurao loptu u mrežu za 1:1 i odveo utakmicu ravno na jedanaesterce, s obzirom na to da se u ovoj fazi natjecanja ne igraju produžeci.

Lutrija jedanaesteraca donijela je konačan kraj sezone za momčad iz Teksasa. Iako je Musa ponovno pokazao mirnoću i sigurno realizirao svoj udarac s bijele točke, njegovi suigrači nisu bili jednako precizni. Tragičari su postali Patrickson Delgado, koji je pogodio gredu, te Nolan Norris, čiji je udarac otišao visoko preko gola. S druge strane, igrači Vancouvera bili su precizniji i slavili s ukupnih 4:2, čime su s 2:0 u seriji prošli u idući krug. "Ponosan sam na svoje igrače, zaslužili su više večeras. Borili su se do kraja i teško je zamisliti da je gotovo", izjavio je nakon utakmice shrvani trener Eric Quill, koji je posebno tješio mlade igrače koji su promašili.

Iako je sezona za klub završila na najbolniji mogući način, za Petra Musu ona je bila osobno ispunjenje i potvrda goleme kvalitete. U svojoj drugoj sezoni u Americi, Zagrepčanin je eksplodirao i postao glavna zvijezda momčadi. Regularni dio sezone završio je s 18 postignutih pogodaka, čime je izjednačio klupski rekord po broju golova u jednoj sezoni. S ukupno 31 golom u dvije godine postavio je i novi klupski rekord za najviše pogodaka u tom razdoblju. Njegov transfer iz Benfice za rekordnih 9.7 milijuna dolara, koji s bonusima može narasti i do 13 milijuna, pokazao se kao pun pogodak.

Vrhunske igre u jednoj od najbrže rastućih liga svijeta nisu mogle promaći ni izborniku hrvatske nogometne reprezentacije. Zlatko Dalić uputio je Petru Musi pretpoziv za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Farskih otoka i Crne Gore. Musa, koji je za vatrene debitirao u ožujku 2023. godine protiv Walesa i do sada skupio šest nastupa, svojim golovima šalje jasnu poruku da se na njega mora ozbiljno računati. Iako se još uvijek bori za standardno mjesto u udarnoj postavi, njegova forma u dresu Dallasa najbolji je argument da zaslužuje važniju ulogu u reprezentaciji.