VIDEO Đoković izborio plasman u četvrtfinale, a nakon meča oduševio publiku

Novak Đoković, prvi nositelj Wimbledona i šesterostruki pobjednik Grand Slam turnira u All England Clubu, plasirao se u četvrtfinale ovogodišnjeg izdanja.

U osmini finala Đoković je sa 6:2, 4:6, 6:1, 6:2 pobijedio nizozemskog tenisača Tima van Rijthovena, 25-godišnjaka koji je u Wimbledonu po prvi puta u karijeri igrao na Grand Slam turniru te se trenutačno nalazi na 104. mjestu ATP ljestvice.

Van Rijthoven se ove godine najavio odličnim igrama na travnatoj podlozi, prvenstveno pobjedom na turniru u Hertogenboschu gdje je u finalu pobijedio prvog igrača svijeta Medvjedeva. Imao je Van Rijthoven 1:1 u setovima protiv Novaka, no u ostatku meča je samo statirao te je u trećem i četvrtom setu ukupno skupio tri gema.

Jedina prava borba odvijala se u drugom setu. Nakon napravljenog breaka Van Rijthoven je kod 5:4 servirao za izjednačenje. Spasio je pritom brojne break prilike i uspio dobiti set, ali je tu i stao.

Đoković i Van Rijthoven su na terenu ostali do kasnih večernjih sati, a po završetku meča Novak je zahvalio svim gledateljima što su ostali tako kasno, ali i jednoj posebnoj gledateljici.

- Billie Jean, hvala vam što ste ostali, bila mi je čast. Znam da je bio dug dan, ali cijenim što ste ostali. Uistinu je čast bila igrati pred vama - rekao je Novak, a publika je sve to pozdravila velikim pljeskom.

A thank you from one legend to another.@DjokerNole was thrilled to see @BillieJeanKing still in attendance at 10:45pm on Centre Court#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/B8BI964dho