VIDEO Briljantni Vlašić golčinom za pamćenje odlučio utakmicu i bacio navijače u delirij!

🔥 @niksivlasic_ фантастическим дальним ударом открыл счет в матче! 1:0 ⠀ 🔥 Screamer by Nikola Vlasic! 1:0 ⠀ #РПЛ #ЦСКАКрылья #RPL #CSKAKrylia

A post shared by Российская Премьер-Лига | РПЛ (@premierliga) on Nov 24, 2019 at 9:49am PST