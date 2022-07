Velika šestorka se pojačala, ali su City i Liverpool drugima ipak 'predaleko'

Subotnjom utakmicom (18 sati) Superkupa, odnosno Community Shielda, između osvajača FA kupa Liverpoola i prvaka Engleske Manchester Cityja otvara se sezona najvišeg ranga engleskog nogometa budući da je već tjedan dana nakon toga na rasporedu prvo kolo Premiershipa.

Druga stanka po duljini

Kao što već vjerojatno i znate, ova će sezona u Premijernoj ligi (kao i u svim drugim ligama) biti znatno drukčija od ostalih zbog Svjetskog prvenstva u Kataru koje će se održati u studenome i prosincu. Zimska stanka u Premijernoj ligi, doduše, neće trajati ni približno kao u Bundesligi ili francuskoj Ligue 1. Nogometaši će posljednje kolo prije odlaska na SP igrati 12. studenoga, samo tjedan dana prije otvaranja SP-a, a na teren će se vratiti 26. prosinca na popularni "Boxing Day", što će biti druga po duljini stanka tijekom sezone otkako postoji Premijerna liga. Najdugotrajnija je bila ona na proljeće 2020. kad je zbog pandemije koronavirusa tijekom sezone trajala od 13. ožujka do 17. lipnja.

Mijenjalo se puno i u momčadima. Praktički svi članovi velike šestorke napravili su bitne i velike promjene u momčadima, ali bez obzira na pojačanja koja su doveli Chelsea, Tottenham, Arsenal i United, City i Liverpool su i dalje favoriti u borbi za naslov. Najbolje tu razliku u kvaliteti pokazuje i prošlosezonska ljestvica na kojoj su City i Liverpool trećeplasiranom Chelseaju odmakli čak 18 bodova.

Foto: Carl Recine/REUTERS Soccer Football - Premier League - Manchester City unveil new signings - Etihad Stadium press room, Manchester, Britain - July 10, 2022 Manchester City's Erling Braut Haaland during the unveiling Action Images via Reuters/Carl Recine Photo: Carl Recine/REUTERS

Ključno pojačanje Guardioline momčadi je Erling Braut Haaland, koji bi, ako u svijetloplavom dresu nastavi u ritmu u kojem je bio protekle dvije-tri godine, vrlo lako mogao srušiti sve rekorde Premijerne lige, baš kao što ih je srušio u njemačkoj i austrijskoj Bundesligi te u Ligi prvaka. Iz kluba su s tih pozicija otišli Raheem Sterling i Gabriel Jesus, a nakon 10 godina u klubu otišao je i kapetan Fernandinho, čiju bi rolu trebao preuzeti sjajni zadnji vezni engleske reprezentacije koji je pristigao iz Leedsa, Kalvin Phillips. Iz kluba je otišao i lijevi bek Oleksandr Zinčenko, a ubrzo se na toj poziciji očekuje dolazak sjajnog Španjolca Marca Cucurelle iz Brightona. U biti, City se riješio igrača koje je odmah zamijenio novima.

Slično možemo reći i za njegova najvećeg rivala Liverpool, u kojem je prestala era Salaha, Firmina i Manea budući da je Mane već napustio klub odlaskom u Bayern, a svakog trenutka čeka se i potvrda odlaska Roberta Firmina u Juventus. Međutim, Klopp je na Anfield doveo novo veliko pojačanje Darwina Nuneza, Urugvajca koji je prošle sezone u Benfici postigao 32 gola u 38 utakmica. Bez obzira na odlazak dvojice za klub povijesnih igrača, napadači Redsa (Salah, Nunez, Diaz, Jota) i dalje su vrhunski.

Foto: MATTHIAS RIETSCHEL/REUTERS Soccer Football - Pre Season Friendly - RB Leipzig v Liverpool - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - July 21, 2022 Liverpool's Darwin Nunez celebrates scoring their fourth goal to complete his hat-trick REUTERS/Matthias Rietschel Photo: MATTHIAS RIETSCHEL/REUTERS

Nadamo se da će borba za naslov biti napeta kao i prošle sezone, a dojam je da će sigurno biti napeta i borba za 3. i 4. mjesto, dva preostala u Engleskoj koja vode u Ligu prvaka. Svaka momčad iz četvorke Chelsea, Tottenham, Arsenal i Manchester United želi osvojiti jedno od ta dva mjesta i zbog svjesnosti o zahtjevnosti tog cilja, sva četiri kluba su se znatno pojačala. Chelsea je doveo Sterlinga i Koulibalyja, Conte je u Tottenhamu posegnuo za fantastičnim prijelaznim rokom (Perišić, Richarlison, Lenglet, Bissouma, Spence), a isto se može reći i za treći londonski klub u ovoj konkurenciji, Arsenal koji se iz Cityja pojačao Jesusom i Zinčenkom, a pristupio mu je i briljantni veznjak Fabio Vieira iz Porta. Najveće pojačanje Manchester Uniteda je novi strateg Erik ten Hag uz kojega igrači Uniteda napokon znaju što trebaju raditi na terenu i prvi put nakon pet-šest godina imaju osjećaj momčadske kompaktnosti. Na Old Trafford su stigla trojica novih igrača, sve redom Ten Hagovi miljenici koji su prvi iskorak u karijeri napravili u Nizozemskoj, veznjak Christian Eriksen, stoper Lisandro Martinez i lijevi bek Tyrell Malacia.

Koeficijent na City - 1,60

Prema kladionicama, očekivano, favorit je za osvajanje naslova City (koeficijent 1,60), drugi u tom poretku je Liverpool (3,10), a nakon toga slijedi veliki razmak u koeficijentima. Po šansama ih s distance prate Tottenham (15), Chelsea (17,50), Manchester United (29) te Arsenal (35).

