Velika pobjeda 16-godišnje Marčinko, izjednačila je protiv Njemačke

Nakon prvog dana kvalifikacijskog susreta Billie Jean King Cupa između Hrvatske i Njemačke u Rijeci rezultat je 1-1, u prvom susretu dana Eva Lys je dovela Njemačku u vodstvo svladavši Petru Martić sa 6-1, 6-4, da bi potom Petra Marčinko nadigrala Jule Niemeier sa 6-3, 6-2.

Mlada Marčinko (WTA - 194.), koja će za 23 dana napuniti 17 godina, odigrala je sjajan meč protiv 23-godišnje Niemeier (WTA - 61.).

U prvom setu Marčinko je bila suočena sa sedam "break-lopti", no svaki se put izvukla. Već u prvoj igri je izvukla dvije prilike suparnice za oduzimanje servisa, a odmah potom i napravila "break" uz pomoć Niemeier koja je napravila dvostruku servis pogrešku u ključnom trenutku. I kod prednosti od 2-0 Marčinko je bila suočena s "break-loptom", no na kraju je i treći uzastopni tijesni gem riješila u svoju korist. Potom je Niemeier lakoćom počela osvajati igre na svom početnom udarcu, da bi kod vodstva Marčinko 5-3 naša mlada igračica prilikom servisa za set uspjela spasiti još četiri "break-lopte" prije no što je dobila prvu dionicu meča.

Marčinko je kod rezultata 1-1 oduzela servis Niemeier, a zatim je mnogo lakše no u prvom setu zadržavala tu prednost. Štoviše, kod vodstva od 4-2 još je jednom napravila "break" i mirno privela dvoboj kraju.

Ranije u petak je 20-godišnja Eva Lys (WTA - 123.) sa 6-1, 6-4 iznenadila najbolju hrvatsku tenisačicu Petru Martić (WTA - 39.).

U subotu će igrati Martić - Niemeier i Marčinko - Lys te dvoboj parova u kojemu su za Hrvatsku prijavljene Ana Konjuh i Petra Martić, a za Njemačku Anna-Lena Friedsam i Laura Siegemund.

HRVATSKA - NJEMAČKA 1-1

Petra Martić - Eva Lys 1-6, 4-6

Petra Marčinko - Jule Niemeier 6-3, 6-2

Petra Martić - Jule Niemeier (subota, 14.00)

Petra Marčinko - Eva Lys (subota)

Ana Konjuh / Petra Martić - Anna-Lena Friedsam / Laura Siegemund (subota)