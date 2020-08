Velika nogometna zvijezda proglašena krivom! Podmićivao policajce, tukao se...

Engleski nogometaš Harry Maguire (27) pušten je u subotu na slobodu nakon što se otrijeznio u pritvoru i porazgovarao s istražiteljima o onome što se dogodilo na Mykonosu. Ipak, za njega bi tek sad mogli krenuti veći problemi. Pušten je uz jamčevinu, otišao u Englesku gdje ga je dočekala vijest da ga je sud u Grčkoj proglasio krivim. Maguire, njegov brat i prijatelj optuženi su za nanošenje fizičkih ozljeda, vrijeđanje službenih osoba i pokušaj podmićivanja policajaca. Sada će branič Manchestera čekati i kakva će kazna biti izrečena.

Podsjetimo, problemi za Maguirea počeli su u Grčkoj gdje se ispred bara potukao. Branio je svoju sestru, a razlog je, navodi The Sun, bio taj što je jedan Albanac drogirao Maguierovu sestru drogom za silovanje.

Nogometaš ju je htio odvesti do bolnice, no onda je došlo do jednog sukoba kada skupina mladića nije pustila njega i njegovu sestru u bus, a navodno je riječ bilo o Albancima. Umjesto u bolnici, završili su u policijskoj postaji.

BREAKING: Harry Maguire found guilty of aggravated assault, resisting arrest and repeated attempts of bribery. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 25, 2020

U postaji je jedan policajac Maguireu poručio kako mu je 'karijera gotova', dodaje The Sun.

- Znate li tko sam? Kapetan sam Manchester Uniteda, vrlo sam bogat, mogu vam dati novac, mogu vam platiti, molim vas, pustite nas - rekao je policajcu Englez koji je dodao drugom policajcu - Molim te, pusti me. Jako sam bogat, mogu platiti. Kapetan sam Manchester Uniteda - završio je Maguire koji se opirao uhićenju.