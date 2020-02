Večernjakovac Tomislav Dasović sportski novinar godine!

Večernjakov novinar Tomislav Dasović dobitnik je nagrade za najboljeg sportskog novinara u Hrvatskoj u 2019. godini. Nagradu mu je dodijelio Hrvatski zbor sportskih novinara.Tomislav Dasović, rođen 17. veljače 1973. u Slavonskom Brodu. U Večernjem listu od 1. svibnja 2006. godine, specijaliziran za praćenje nogometa. Izvještavao je sa Svjetskih prvenstava 2006. u Njemačkoj, 2014. u Brazilu i 2018. u Rusiji, te s nogometnih Eura 2008. u Austriji i Švicarskoj i 2012. u Poljskoj i Ukrajini.

U svom radu i tekstovima Dasović je britak, kritičan, u službi javnosti. I u protekloj 2019. godini svojim je tekstovima, intervjuima, kritikama, komentarima ostavio značajan trag u hrvatskom novinarstvu.

– U 2019. godini najveći fokus bio mi je na Dinamu i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, uz koju sam bio na utakmicama sa Slovacima u Trnavi i Rijeci, s Mađarima u Splitu, te s Velšanima u Osijeku i Cardiffu. Najemotivniji, najspektakularniji i najuzbudljiviji novinarski trenuci u 2019. godini bili su mi pobjeda Dinama nad Atalantom 4:0 i utakmica Hrvatska - Mađarska u Splitu. Najdraže teme u protekloj godini bile su mi intervjui s - prvim Hrvatom kojega je trenirao Klopp, Josipom Landekom, s legendom Rijeke Damirom Desnicom, s majkom Dinamovoga trenera Bjelice Mirjanom, s bivšim Zebecovim pomoćnikom Aleksandrom Ristićem, s veleposlanikom Katara o SP-u 2022., s bivšom predsjednicom RH Grabar-Kitarović o sjećanjima na finale SP-a, zatim intervjui s Lukom Modrićem, Igorom Štimcem, Slavenom Bilićem, Joškom Jeličićem, Zlatkom Dalićem, Ivanom Gudeljem, Velimirom Zajecom, Zlatkom Kranjčarom, Miroslavom Blaževićem, Ottom Barićem, potom ekskluzivni s Davorom Šukerom i jedan koji mi je posebno drag - s vratarem nogometne reprezentacije Simonom Slugom.

Bile su tu još i priče o Dinamovom letu strave u Rim iz 1979., na utakmicu s Perugiom, zatim na nastanak trofeja Hrvatskog kupa Rabuzinovoga Sunca, o Velšanki koja je za vrijeme Domovinskog rata organizirala konvoje humanitarne pomoći za Hrvatsku, o glasovitoj Dinamovoj nogometnoj školi u prilogu Obzor, u kojemu smo podsjetili na Peleov dolazak u Zagreb početkom 70-tih godina. Ponosan sam i na priču o 100 godina plavog Dinamovog dresa – u jednom dahu svog rada u 2019. prisjetio se Dasović, koji je u protekloj godini posebno ponosan i na sudjelovanje u izradi velikog specijala o životu i karijeri trenera svih trenera Miroslava Ćire Blaževića.

- Tomislav Dasović traje jako dugo, ali ne bi trajao da nije toliko kvalitetan. Možda sam malo subjektivan jer smo prijatelji, ali nema dvojbe da je on izuzetno kvalitetan i vjerodostojan novinar. On nadasve respektira svoju profesiju, čestitam mu od srca i svima koji su mu dodijelili ovu nagradu. On živi za to i jadna njegova žena jer on živi za taj posao - rekao je legendarni Ćiro.

Laureati HZSN-a za 2019. godinu

Za životno djelo: Jovan Kosijer

Novinar godine: Tomislav Dasović

Priznanje za reportažu: Dubravko Miličić

Priznanje za komentar: Mario Zorko

Priznanje za fotografiju u publicistici: Drago Sopta

Priznanje za lokalne medije: Goran Tomičić

Priznanje za izdavaštvo: Olimp

Priznanje za press službu: HNS

Priznanje za suradnju s medijima: Nenad Bjelica

Priznanje za intervju: Silvijo Škrlec