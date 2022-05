Večeras novi rukometni spektakl: PPD Zagreb – Nexe: Nepoznati autor zabavlja analizom, treneri ozbiljni

Rukometaši PPD Zagreba i Nexea večeras u Kutiji šibica (20 sati) igraju novu utakmicu koja se boduje za naslov prvaka Hrvatske. Od ove sezone prvak Hrvatske postat će ona momčad koja prva osvoji šest bodova u međusobnim susretima. Kako su za sada obje momčadi upisale po jednu pobjedu, bodovno je 2:2 uoči večerašnjeg susreta. Dakle, tko večeras pobijedi, imat će lijepu prednost uoči četvrte utakmice koja se igra u srijedu, 25. svibnja u Našicama.

Obrvan: Mi smo favoriti

Zanimljivo je kako se baš uoči novog susreta ovih klubova pojavila videoanaliza utakmice u kojoj je nepoznati autor izbrojio čak 17 grešaka u korist Zagreba, odnosno na štetu Nexea. Video je osvanuo na svim portalima, no koliko je nepoznati autor stručan, to bi trebala analizirati sudačka organizacija. Tko li se krije iza nepoznatog autora, teško je reći. Možda je i nepoznati autor bivši rukometni sudac, možda rukometni trener, možda navijač, konobar, vodoinstalater...

Srećom, posljednji susret ovih dvaju klubova, u finalu kupa Hrvatske, nije završio ni sa kakvim repovima što se tiče suđenja. Milošević i Gubica odradili su odličan posao i dobro je da oni sude i večeras.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL 15.05.2022., Porec - Finale rukometnog kupa Hrvatske, PPD Zagreb - Nexe. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL

– Serija utakmica s Nexeom se nastavlja. Ovo će biti treći takav susret u jako malo vremena i to nikad nije lako igrati niti jednoj ekipi, kako nama tako ni njima. Jednostavno se teško pripremati za jednog te istog protivnika svakih nekoliko dana. Očekujem izuzetno tešku utakmicu, tenzije su visoke, a s obzirom na to da je trenutačni rezultat 2:2, pobjednik sutrašnje utakmice dobiti će znatnu prednost. Mi igramo kod kuće, na našem terenu, igrači su nam puni samopouzdanja i nakon osvojenog Kupa Hrvatske mislim da smo ipak favoriti u ovoj utakmici. Vjerujem da ćemo pronaći dodatne rezerve u motivu da pružimo dobru igru i zabilježimo vrlo važnu pobjedu koja će nas dovesti korak do osvajanja naslova prvaka Hrvatske – rekao je Ivica Obrvan, trener PPD Zagreba.

Tamše: Nema tajni

Branko Tamše, trener Našičana, reći će:

– Sigurno da imamo iskustvo više kada su u pitanju utakmice protiv PPD Zagreba, kao što ga imaju i oni prema nama, ali u isto vrijeme mislim da jedni o drugima sve znamo, nema tu nekih tajni, znamo što će i kako biti. Na tribinama ćemo ponovno imati podršku naših navijača, na čemu sam izuzetno zahvalan i ponosan. Čeka nas opet gust raspored, doduše navikli smo na taj ritam odigravanja utakmica, ali nekako sam mišljenja da bi bilo bolje sada pri kraju sezone imati cijeli tjedan za pripremu iduće utakmice, no što je tu je. Da nam je netko na početku sezone ponudio ovu situaciju da smo još "živi u Europi", objeručke bismo to prihvatili. Moramo izdržati još ovih 15-ak dana, pružiti maksimum i prikazati rukomet kakav smo igrali cijelu sezonu. Imamo nešto sitnih ozljeda, ali dečki stisnu zube jer svi žele igrati, no mjesta u sastavu ima samo za šesnaestoricu. Raduje me da će izravan prijenos biti na nacionalnoj televiziji, smatram da to hrvatski rukomet i Paket 24 Premijer liga apsolutno zaslužuju – zaključio je Tamše.

David Mandić je dodao:

– Mislim da nekih velikih iznenađenja ne bi trebalo biti, jedni druge poznajemo i predobro. Smatram da je recept za pobjedu ponoviti partiju iz finala Kupa, gdje smo odigrali jako čvrstu utakmicu – istaknuo je desno krilo PPD Zagreba i reprezentativac Hrvatske.