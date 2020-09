Vaterpolisti Mladosti samouvjereno ulaze u novu sezonu

Zagrebački Vaterpolo klub Mladost u srijedu je predstavio momčad za novu sezonu na otvorenom prostoru ispred kompleksa na Savi.

Vaterpolisti Mladosti aktualni su pobjednici Regionalne lige i Kupa Hrvatske, a prvu utakmice sezone Žapci će zaigrati ove subote, 3. listopada kada od 18 sati u prvom kolu Prvenstva Hrvatske dočekuju Korčulanski plivački klub.

''Očekujemo jednako uspješnu sezonu kao i prošle godine. Želja nam je osvojiti trofeje te možda s nekim naglaskom da vratimo naslov prvaka Hrvatske na Savu. To je jedini trofej koji nam nedostaje u posljednje dvije godine i sve ćemo napraviti da to tako bude. Fokusirani smo na to, sigurno smo da ćemo gledati da odemo što dalje u Europi i nadamo se da će nam situacija vezano za Covid to i omogućiti'', najavio je sezonu trener Mladosti Zoran Bajić.

Mladost je za vrijeme ljetne stanke dovela veliko pojačanje, jednog od najboljih svjetskih bekova i kapetana hrvatske vaterpolske reprezentacije, Andru Bušlju. Uz njega, Mladosti su se pridružili Mislav Vrlić i Ante Visković dok su zagrebački klub napustili Miloš Ćuk, Alex Bowen, Jerko Anzulović i Aljoša Kunac.

''Stvarno nam je drago da opet počinjemo igrati vaterpolo i da smo relativno bezbolno prošli korona-situaciju. Nadam se da ćemo tako uspjeti i tijekom sezone, da nećemo imati problema s tim. Ostalo je sve na nama, da se borimo i pobjeđujemo. Malo je drugačija konstitucija momčadi, ali mi se poznajemo dugi niz godina i nema tu ništa novo, ne trebamo se pretjerano uigravati. Nadam se da ćemo sve to pokazati i u utakmicama te da nećemo imati problema s lošim situacijama unutar momčadi, kao što nismo imali ni do sada, u tom dijelu smo vrlo dobri'', izjavio je kapetan Mladosti Ivan Marcelić.

Uz prvenstvo Hrvatske, Mladost će ove godine braniti naslov u Kupu dok je održavanje Regionalne lige zbog situacije s koronavirusom trenutno neizvjesno. Žapci će se ponovno naći u biranom društvu najbolji europskih klubova u Ligi prvaka.

“Nadam se da ćemo odigrati sva natjecanja koja ćemo započeti, no jedno nažalost nećemo, a to je Regionalna liga. Očekivanja su da budemo što bolji, da u Kupu i na Prvenstvu pokažemo Jugu da smo bolji, da smo na istom ako ne i boljem nivou nego prošle godine te da konačno pokušamo uzeti Prvenstvo. Što se tiče Lige prvaka mislim da je sustav dosta nepošten. Čak 18 klubova nastupa za dva sljedeća mjesta. Ta grupa je dosta teška, devet klubova igra za prvo mjesto. Ako želimo biti na nivou moramo biti spremni. Što se tiče financija teško je kao i svugdje ali mislim da idemo prema izlazu. Igrači žele doći u Mladost jer su prepoznali sredinu gdje se stvari kreću u pozitivnom smjeru“, istaknuo je Milorad Damjanić, direktor HAVK Mladosti.

Boje Mladosti branit će Ivan Marcelić, Luka Bukić, Lovre Miloš, Cosmin Radu, Josip Vrlić, Konstatin Kharkov, Andro Bušlje, Mislav Vrlić, Ante Visković, Matias Biljaka, Marin Dašić, Jerko Jurlina, Marin Dašić, Luka Bajić, Franko Lazić, Tomislav Stipo Samardžić, Marko Miškić, Luka Brnetić, Roko Požarić i Luka Mihić.