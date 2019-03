Uznemirujuća snimka: Napadač umro na putu do bolnice, nisu mu imali čime pomoći

Herman Tsinga, 30-godišnji gabonski napadač kluba Akande FC, umro je u subotu na putu do bolnice nakon što se u 23. minuti utakmice srušio na travnjak tek koju sekundu po jednom zračnom duelu.

Nesretnom je nogometašu pokušao pomoći vojni liječnik masažom srca na terenu, a život bi mu možda bio spašen da su u ambulantnim kolima posjedovali defibrilator. Nažalost, to nije bio slučaj, a tamošnji mediji prenose da liječnici uz sebe nisu imali čak niti maske sa spremnicima kisika.

Tragično preminuli Tsinga već je sedmi igrač koji je izgubio život u gabonskom nogometu u posljednjih 12 godina.

UPOZORAVAMO NA UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ SNIMKE!

Gabon National Oil-Foot mourning. Akanda FC player Herman Tsinga who died upon his transfer to Owendo CHU after collapsing on the pitch a few seconds after an aerial duel in the 23rd minute of the game against Missile FC in the stage of the INJS. RIP pic.twitter.com/B2dnFu1t3K