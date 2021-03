UZNEMIRUJUĆ VIDEO: Borcu pukla potkoljenica 'kao grančica', sada ima vijke

Dean Maxwell i Randall Ray borili su se za naslov u teškoj kategoriji na Urban Fight Night 24, a borba je završila jako brzo.

Nakon 20 sekundi je Ray uputio udarac u Maxwellovu potkoljenicu, a iako se na prvu činilo da je sve u redu, čim je Maxwell stao na desnu nogu ona se prelomila i bilo je jasno da je prijelom obje kosti potkoljenice u pitanju.

Pao je na pod, Ray je krenuo na njega kako bi ga dokrajčio, ali je sudac zaustavio borbu. To je prvi poraz Maxwella i sada će morati pauzirati barem tri mjeseca, koliko će mu trajati oporavak i to ne oporavak do povratka u ring, nego oporavak do ponovnog hodanja, piše MMA Junkie.

To što su mu nastradale i tibia i fibula značilo je samo jedno - pločice i vijci moraju u nogu da bi mogla funkcionirati.

Iz organizacije su pak ponosni jer je ova borba, točnije ovaj potez, jako zainteresirao javnost pa su najavili iduću priredbu 10. travnja. A svim je borcima sada valjda jasno - ne treba podcjenjivati moć ''low kicka.''