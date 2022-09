UŽIVO Finiš prijelaznog roka: Završena sapunica Chelseaja i Barce, zamijenili su igrače

CHELSEA DOVEO AUBAMEYANGA

Barcelona i Chelsea konačno su se uspjeli dogovoriti i realizirati zamjenu igrača. Novi član svlačionice Chelseaja je gabonski nogometaš Pierre-Emerick Aubameyang, dok će u Barcu preseliti Mrcos Alonso. 🚨 Chelsea and Barcelona have now reached an agreement in principle for Pierre Aubameyang! €14m fee plus Marcos Alonso to Barça included — now finalizing details. 🔵 #CFC Aubameyang is expected to fly to London in the upcoming hours, once details are resolved. pic.twitter.com/ehCYYpfcgF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022 Chelsea je osim Alonsa na Camp Nou poslao i dodatnih 14 milijuna eura odštete za napadača. Nekoliko tjedana se pregovaralo o ovom transferu, a o transferu Alonsa čak i nekoliko mjeseci jer je on navodno ugovor s Barcom dogovorio još u travnju.