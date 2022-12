Iz studija Večernjeg: S Japanom treba pametno, a Hrvatska-Brazil u četvrtfinalu bi bio pravi spektakl

Nakon remija s Belgijom koji je bio kao pobjeda, hrvatska reprezentacija s pet bodova i bez poraza plasirala u osminu finala Svjetskog prvenstva u Kataru, gdje ju u ponedjeljak (16:00) čeka idući suparnik, Japan.

U studiju Večernji TV-a novinari Večernjeg lista Dea Redžić, Karlo Ledinski, Hrvoje Delač i Željko Janković komentiraju utakmicu protiv Belgije, ukupni dojam grupne faze hrvatske reprezentacije te idući ogled protiv Japanaca, koji su na ovom Svjetskom prvenstvu pobijedili reprezentacije Njemačke i Španjolske.

- Moramo zahvaliti Lukakuu, ali i našem Jošku Gvardiolu. Nije bilo lako protiv Belgije, ali sad je Hrvatska stvarno rasterećena, mi smo svoje napravili jer smo svoj prvi cilj ostvarili, a Hrvati su najopasniji kad su rasterećeni - rekao je Karlo Ledinski, pa dodao:

- Koliko god je Japan pobijedio Španjolsku i Njemačku, drago mi je da idemo na njih jer mislim da ćemo se s njima bolje nositi nego sa Španjolcima - dodao je Ledinski, pa se ubacila Redžić:

- Možda to nije najpametnije, ali ja bih radije da smo dobili Španjolce. Izbacili su nas dva puta s velikim natjecanjima i voljela bi da im pokažemo.

Utakmica protiv Belgije nije bila lagana.

- Utakmica protiv Belgije je bila puno teža nego što su nam to govorile one priče da su se raspali. Oni su predobra momčad da ne bi odigrala koliko toliko kvalitetnu utakmicu. Hrvatska je većinom kontrolirala susret, a na sreću po nas, što su i Sosa i Gvardiol priznali, dobro je da je Belgija promašila te prilike na kraju - rekao je Delač, te istaknuo:

- Slažem se djelomično i s Karlom i s Deom. S jedne strane, nekako je uvijek ljepše čuti da je protivnik Japan nego Španjolska, ali volio bih da smo išli i na te Španjolce da im se sportski revanširamo.

Sinoć se fenomenalnom partijom istaknuo naš sjajni stoper Joško Gvardiol, koji ima veliku budućnost.

- Da, sad je ovom utakmicom Joško postao hit i vjerojatno će odraditi transfer u Manchester City, Chelsea ili nekog drugog velikana, ali najveća vrlina je kod njega što on neće sad misliti da je tu sve gotovo, jer on svaki dan želi biti bolji. Svi koji ga osobno dobro poznaju će vam to reći - istaknuo je Delač.

- Ti ne možeš biti vrhunski samo s onime što ti je dao Bog, moraš imati i mentalne i intelektualne kapacitete, a taj dio kod Gvardiola nije sporan - rekao je Janković.

Idući hrvatski protivnik u osmini finala, Japan, najveće je pozitivno iznenađenje Svjetskog prvenstva.

- Ne treba Japance podcjenjivati. Plasirali su se sedam puta u nizu na SP, a nisu te azijske kvalifikacije uopće slabe, evo Japan i Australija su prošli dalje u osminu finala, a i znamo što je Saudijska Arabija napravila na ovom Svjetskom prvenstvu. Od posljednjih pet svjetskih prvenstava četiri puta su čak prošli u osminu finala, a dobra stvar za nas je da nijednom tu osminu finala nisu prošli. Oni nisu samo trkači, nego su i taktički dobri - rekao je Ledinski, pa se nadovezao Delač:

- Oni su i tehnički sjajni, pogledajte samo njihove bekove i krila kakve driblinge i prodore znaju raditi. Pogledajte i njihov duh, ne samo da se nikoga ne boje, nego su se i protiv Njemačke i protiv Španjolske vraćali nakon što su gubili. Protiv Kostarike se nisu uspjeli vratiti, ali su ih ubijali u tom drugom poluvremenu.

Na utakmicu s Japanom se nadovezao i Janković.

- Sigurno ćemo mi njih malo stisnuti prema natrag, ali najvažnije je da treba igrati oprezno i pametno, neće tebi pobjedu donijeti samo to što si kvalitetniji. Samo treba pametno odigrati, jer su na toj vrhunskoj razini mentalne igrice i komponente ključna stvar. Ima li nogometaš mentalne kapacitete da svoje tijelo dovede čak i do razine iznad od svojeg maksimuma.







Komentiralo se i sporno zaleđe Dejana Lovrena koje je Hrvatsku u 10. minuti susreta koštalo kaznenog udarca protiv Belgije.

- Tehnologiji treba vjerovati, i u kasnijoj utakmici Japana bih se na prvu zakleo da je lopta bila vani, ali kad smo dobili ptičju perspektivu vidjeli smo da je lopta za jedan milimetar bila unutra. Tako je i ovdje za milimetar bilo zaleđe - rekao je Hrvoje Delač

- Ma dobar je taj VAR i treba mu vjerovati. Nekad se dogode greške, ali većinom je dobro utjecao na nogomet, trebamo se samo malo naviknuti na nove stvari, kao i na ove nadoknade, ali sve te nove stvari uvedene s dobrom svrhom - komentirao je Ledinski, te još dodao:

- Bilo bi lijepo proći Japan i u četvrtfinalu vidjeti utakmicu Hrvatske i Brazila, to bi bio baš pravi spektakl.