UŽIVO Tramezzani spašava poziciju protiv Varaždina

Nakon remija s Dinamom prije nekoliko dana, Hajduk danas (17 sati) gostuje kod Varaždina u sklopu 33. kola Prve HNL. Bit će to treća utakmica za nogometaše Hajduka u sedam dana.



U dosadašnja tri susreta Hajduk je dva puta na Poljudu svladao Varaždin rezultatom 2:0, a u Varaždinu su doživjeli poraz od 2:3.



Hajduk se uoči ove utakmice nalazi na petom mjestu prvenstvene tablice s 48 bodova, dok je Varaždin pri dnu. Glavni sudac utakmice bit će Zdenko Lovrić iz Đakova.



Hajduku je pobjeda imperativ jer se u zadnjih nekoliko kola on Rijeka i Gorica bore za mjesta koja vode u Europu. Bodovno su bijeli u najnepovoljnijoj poziciji jer za četvrtom Rijekom zaostaju četiri boda. No, nadu ne gube.