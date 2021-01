Kreće druga vožnja: Vlhova vodi na, Hrvaticama malo nedostajalo do druge vožnje

Pobjednica prošlogodišnjeg izdanja "Snježne kraljice" i vodeća skijašica u Svjetskom kupu Slovakinja Petra Vlhova ostvarila je najbolje vrijeme (58.27 sekundi) prve vožnje ovogodišnjeg slaloma na sljemenskom Crvenom spustu, dok su hrvatske predstavnice Zrinka Ljutić i Leona Popović ostale bez plasmana u drugu vožnju.

U kišnim i teškim uvjetima za sve skijašice, a posebno one s višim startnim brojevima, Leona Popović i Zrinka Ljutić nisu razočarale, ali su im desetinke nedostajale za plasman među 30 najboljih.

>> Pogledajte izjave Leone Popović i Zrinke Ljutić nakon utrke

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Popović je sa startnim brojem 45 imala bolju situaciju, ali je u drugom dijelu staze ostala bez tempa koje bi ju odvelo u drugu vožnju pa je na kraju završila na 35. mjestu sa zaostatkom od 4.18 sekundi zaostatka za Vlhovom.

Zrinka Ljutić je u sljemenskom debiju na stazu išla kao predzadnja u prvoj vožnji, sa startnim brojem 65 te je već prilično načeta podloga uvjetovala nekoliko pogrešaka koje su je koštale plasmana među 30 najboljih. S jednom stotinkom boljim vremenom od Leone Popović, 16-godišnja Zagrepčanka je završila na diobi 33. mjesta, a za plasman u finale trebao joj je za 43 stotinke bolji rezultat.

Druga vožnja je na rasporedu od 16 sati, a Vlhovoj će najveće konkurentice za pobjedu biti Austrijanka Katharina Liensberger (+0.32), Švicarka Michelle Gisin (+0.38) i Amerikanka Mikaela Shiffrin (+0.42), jedine tri skijašice koje su za Slovakinjom zaostale manje od jedne sekunde. Već petoplasirana Švicarka Wendy Holdener zaostaje 1.47 sekundi.

Zagreb, slalom (ž) - rezultati 1. vožnje

1. Petra Vlhova (Slk) 58.27 sekundi

2. Katharina Liensberger (Aut) +0.32

3. Michelle Gisin (Švi) +0.38

4. Mikaela Shiffrin (SAD) +0.42

5. Wendy Holdener (Švi) +1.47

6. Chiara Mair (Aut) +1.50

7. Mina Fuerst Holtmann (Nor) +1.51

8. Lena Duerr (Njem) +1.60

9. Katharina Gallhuber (Aut) +1.75

10. Irene Curtoni (Ita) +1.82

11. Erin Mielzynski (Kan) +1.85

12. Kristin Lysdahl (Nor) +1.95

13. Laurence St-Germain (Kan) +2.33

14. Meta Hrovat (Slo) +2.40

Emelie Wikstroem (Šve) +2.40

16. Kristina Riis-Johannssen (Nor) +2.48

17. Katharina Huber (Aut) +2.56

18. Franziska Gritsch (Aut) +2.75

19. Marta Rossetti (Ita) +2.80

20. Sara Hector (Šve) +2.90

21. Maria Therese Tviberg (Nor) +2.92

22. Asa Ando (Jap) +2.95

23. Paula Moltzan (SAD) +3.15

24. Martina Dubovska (Češ) +3.20

25. Katie Hensien (SAD) +3.29

26. Jessica Hilzinger (Njem) +3.31

27. Nastasia Noens (Fra) +3.46

28. Josephine Forni (Fra) +3.48

29. Martina Peterlini (Ita) +3.56

30. Nina O'Brien (SAD) +3.73

...

33. ZRINKA LJUTIĆ (HRV) +4.17

35. LEONA POPOVIĆ (HRV) +4.18

...