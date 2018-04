UŽIVO Roma i prije ždrijeba zna s kime će igrati

U Nyonu je od 13 sati ždrijeb Lige prvaka, a u lovu na 'ušati' trofej ostale su četiri momčadi - Bayern, Liverpool, Real i Roma.

U igri za naslov su još tri Hrvata - Dejan Lovren u Liverpoolu, te Realov dvojac Mateo Kovačić i Luka Modrić.

Zanimljivo, na službenoj Rominoj stranici se uoči ždrijeba pojavila opcija kupnje karte za uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka 2. svibnja protiv - Liverpoola. Hoće li im se to i ostvariti saznat ćemo vrlo brzo.

So..... this got leaked. (Caution, conspiracy theory ahead) A semifinal ticketing of Liverpool vs. Roma. Idk if they leaked it on purpose but if they do, they’d want a Liverpool vs. Bayern semi, just to have a reverse psychology of UEFA not wanting us to think it’s rigged. pic.twitter.com/PQXxvhH3fz