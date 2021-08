Hrvatska bez puno muke i na krilima Marcelića svladala Crnu Goru!

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija igrat će za peto mjesto na Olimpijskim igrama u Tokiju, u prvoj utakmici razigravanja za plasman od petog do osmog mjesta Hrvatska je svladala Crnu Goru sa 12-10 (1-0, 5-4, 3-3, 3-3).

Bio je ovo drugi dvoboj Hrvatske i Crne Gore u Tokiju i druga pobjeda naše reprezentacije, u dvoboju u skupini prije osam dana bilo je 13-8.

Najefikasniji u sastavu Hrvatske bio je Ante Vukičević s tri gola, po dva su dodali Loren Fatović, Luka Lončar i Josip Vrlić, dok je trostruki strijelac za Crnu Goru bio Aleksandar Ivović.

Foto: Wang Jingqiang/XINHUA/PIXSELL (TOKYO2020) JAPAN-TOKYO-OLY-WATER POLO-MEN'S PRELIMINARY (210729) -- TOKYO, July 29, 2021 (Xinhua) -- Croatia's head coach Ivica Tucak reacts during the men's preliminary round match of Water Polo between Croatia and Montenegro at the Tokyo 2020 Olympic Games in Tokyo, Japan, on July 29, 2021. (Xinhua/Wang Jingqiang) Wang Jingqiang Photo: XINHUA/PIXSELL

U dvoboju protiv Crne Gore Hrvatska niti u jednom trenutku nije bila u zaostatku, u prvoj minuti je povela golom Vukičevića, a Crnogorci su uspjeli tek jednom poravnati, na 3-3 sredinom druge četvrtine. No, uslijedila su tri uzastopna pogotka naših reprezentativaca za miran nastavak dvoboja.

Hrvatska će tako posljednjeg dana Igara, u nedjelju od 4.00 sata po hrvatskom vremenu igrati za peto mjesto protiv pobjednika susreta Italija - SAD.

Kasnije u petak u polufinalu vaterpolskog turnira igrat će Grčka - Mađarska i Srbija - Španjolska.

