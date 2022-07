UŽIVO Dinamo u nastavku "melje" Slaven! Modri na krilima Oršića i Drmića djeluju nezaustavljivo

19' Gol GOOOOL! Nema zaleđa i Drmić je sada i službeno upisao treći pogodak u ovoj sezoni HNL-a! Nakon kornera nastala je gužva u petercu i prvi do lopte stiže Oršić koji je silovito potegnuo, no odbija se od vratara i to ravno u noge Menala koji ostavlja loptu za Drmića.

15' Gol ORRRRRŠIIIIĆĆĆĆĆ Mislav Oršić zabija za brzi preokret Dinama! Menalo je sjajno proigrao po desnoj strani i ubacio na peterac gdje je Oršić glavom loptu pospremio u gol!

8' Gol GOOOL!!! BATURINA!! Sudeći po reakciji na terenu Dinamo je odlučio ekspresno reagirati na rani pogodak, prvo je u 4' minuti ozbiljno potegnuo Oršić, a 3 minute kasnije mladi Baturina stigao je do lopte i sjajno prošao Slavenovu obranu te došao do ekspresnog izjednačenja nakon provjere u VAR sobi. Pogodak je službeno priznat u osmoj minuti, a Baturina koji je lijepo izveo lažnjak i došao pred vrata Belupa nije bio u nedozvoljenoj poziciji!

1' Penal PENAL I GOL! Prvi napad i odmah najstroža kazna! Nismo niti stigli započeti prijenos, odmah je vatreno počela utakmica i to najgorom noćnom morom za Antu Čačića. Dinamo gubi nakon penala koji je grubim prekršajem na liniji 16 metara Mišić je srušio Caimacova. Mario Marina bio je izvođač, dosta slabo je to izveo i Livaković je na prvi kontakt obranio, no odbila se lopta i Marina je dobio drugu šansu i zabio.

POČETAK Početak Počela je utakmica u Koprivnici!

SASTAVI Info Iznenadio je Ante Čačić i ponovno iskoristio širok roster te izmiješao svojih prvih 11 za ovaj susret. Slaven Belupo: Sušak, Marina, Bašić, Božić, Hoxha, Caimacov, Crnac, Kvržić, Soldo, Branšteter, Bosec Dinamo: Livaković - Bočkaj, Lauritsen, Ristovski, Moharrami - Mišić, Ljubičić - Oršić, Baturina, Menalo - Drmić {eventName} Live Score

TABLICA Info Nakon kompletiranog prvog i dijela drugog kola stanje na tablici je sljedeće: (function (el) { window.addEventListener("message", (event) => { if (event.origin.startsWith("https://www.sofascore")) { if (el.id === event.data.id) { el.style.height = event.data.height + "px"; } } }); })(document.getElementById("sofa-standings-embed-102889-42138")); Standings provided by SofaScore LiveScore

ČOVJEK KOJI JE 'SRUŠIO' DINAMO Info Prije godinu dana Dinamo je prekinuo svoju lijepu tradiciju, plavi naime nisu u 30 godina HNL-a izgubili u prvom kolu prvenstva, dotad su imali 25 pobjeda i pet remija. No, došao je Slaven Belupo koji je tada vodio Dean Klafurić i pogocima Krstanovića i Bogojevića slavio 2:0. Bio je to šok za Dinamo, pogotovo jer su nakon prolaska islandskog Valura čekali utakmicu s ciparskom Omonijom u kvalifikacijama za Ligu prvaka. >> CIJELI RAZGOVOR PROČITAJTE OVDJE