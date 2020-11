Dinamo igra silno važnu utakmicu u Austriji, evo gdje je gledati

Dinamo je s dva remija i jednom pobjedom došao na vodeću poziciju svoje skupine u Europskoj ligi i sad u četvrtom kolu ima veliku priliku napraviti ogroman korak prema prolasku te skupine, prema prezimljavanju u Europi.

Ta pobjeda nad Wolfsbergerom u Maksimiru prije tri tjedna pokazala se još kako vrijednom iako plavi nisu odigrali utakmicu za pamćenje, tih 1:0 dovelo je Dinamo u poziciju kakvu je samo poželjeti mogao.

No, da bi taj put bio okončan kako to plavi priželjkuju, valja im danas odigrati pravu utakmicu protiv tog istog Wolfsbergera. Zapravo, ne baš istog, nego mnogo jačeg jer u Zagrebu je austrijska momčad bila znatno oslabljena, ozbiljno pogođena pozitivnim nalazima na koronu tako da su stigli bez nekoliko ključnih igrača.

Sada su oporavljeni i više-manje svi spremni za bitku s plavima. Koji su također svi spremni, osim Gavranovića koji je zbog ozljede ipak ostao u Zagrebu.

Utakmica može sve usmjeriti

– Na sreću posljednje testiranje je prošlo dobro, svi su negativni i to je dobar znak. No, znamo kako se situacija može mijenjati iz sata u sat, strepit ćemo do same utakmice da se kod nekoga ne bi pojavili simptomi. Već neko vrijeme živimo s time, na taj način moramo živjeti i do ove utakmice – kazao je Zoran Mamić.

Sigurno plavima nije najbolje sjeo poraz u Osijeku pred ovaj važan europski ispit.

– Naravno da nismo sretni zbog tog poraza, iako je ta utakmica mogla otići i u drugom smjeru da smo zabili, da je sudac pogledao snimku kod onog igranja rukom, ne znam zašto nije išao pogledati, ali dobro, i to je sastavni dio nogometa kao i porazi, nigdje ne piše da moramo dobiti svaku utakmicu. Poraz nismo željeli ali sreća je kod nas sportaša da brzo slijedi nova utakmica – veli Mamić.

A nova utakmica je danas i to jako važna, može biti i odlučujuća za plave budu li slavili ponovno protiv Wolfsbergera.

– Istina je da je ovo utakmica koja može odrediti smjer kad je o Europi riječ. I mi ćemo ući u utakmicu sa željom da je dobijemo, pokušat ćemo biti ofenzivni iako u napadačkom dijelu imamo određenih problema. Gavranović ima problema, Kastrati je do puta u Austriju odradio samo jedan trening nakon korone, Majer je nakon korone imao jedan-dva treninga, ali vjerujem da ćemo pronaći najbolju kombinaciju za današnju utakmicu – dodao je trener Dinama.

Wolfsberger svoje europske utakmice igra u Klagenfurtu jer njihov stadion u Wolfsbergu ne zadovoljava europske uvjete. Prošle sezone igrali su u Grazu, u drugoj pokrajini (Štajerskoj), zato su imali malo gledatelja. Nisu mogli igrati u Klagenfurtu jer je na tom stadionu u to vrijeme bila posađena – šuma. Naime, bila je to najveća umjetnička instalacija, posađena je prava šuma na travnjaku.

No sad je nema iako zacijelo zbog toga travnjak nije u idealnom stanju, i igrači CSKA su nakon susreta rekli da travnjak nije najbolji. Tako će plavi iz svoje maksimirske šume na travnjak na kojem je u prošle godine u ovom vrijeme bila – šuma. I iako su sad u svojoj Koruškoj, zbog korone neće biti gledatelja.

Gledali smo ih već u busu

– U ovakvoj situaciji teško je reći kome što znači igranje bez publike, nama je vjerojatno bolje to što Wolfsberger ne igra na svom terenu, nego zapravo u gostima. Iako, ne znači ni to tako puno, dosta su oni već utakmica odigrali izvan svog stadiona. Gledali smo ih već u autobusu kad smo se vraćali iz Osijeka. Malo su promijenili način igre, ali teško je reći kako će igrati protiv nas. Imaju i onih nekih ozljeda, ali mi se moramo koncentrirati na sebe i, budemo li mi na pravoj razini, neće biti problema – zaključio je Mamić.

– Dobro je što smo svi zdravi, što nema zaraženih i idemo u Austriju po pobjedu ponovno biti pravi europski Dinamo. Nije nas poremetio poraz od Osijeka iako nam je krivo što nismo pobijedili.

Nema plakanja, idemo dalje, čekaju nas novi izazov, već danas je jedan takav protiv čvrste, organizirane momčadi što smo vidjeli i u Zagrebu, a sada im se vraća i ta “desetka” koje nije bilo u prvoj utakmici, on im puno znači u igri prema naprijed, na nama je da ga zaustavimo – dodao je kapetan Dinama Arijan Ademi.

Pobjeda u Klagenfurtu lako bi izbrisala poraz u Osijeku i otvorila put ka novom europroljeću.

KLAGENFURT– Wörthersee Stadion. Sudac: S. Boiko (Ukrajina). Arenasport 3, 18.55 sati

Trener: Ferdinand Feldhofer (41)

Trener: Zoran Mamić (49)

PAROVI 4. KOLA:

Wolfsberger – Dinamo18.55 sati

CSKA (M) – Feyenoord18.55 sati

1. Dinamo 3 1 2 0 1:0 5 2. Wolfsberger 3 1 1 1 5:3 4 3. Feyenoord 3 1 1 1 4:5 4 4. CSKA M. 3 0 2 1 2:4 2

Parovi 5. kola (3. prosinca):

Feyenoord – Dinamo (18.55), CSKA (M.) – Wolfsberger (18.55)