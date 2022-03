UŽIVO OD 17.05 Hajduk je ove sezone dominirao protiv Istre, hoće li nastaviti?

- Na "Drosini" nismo dobro izgledali u prvom poluvremenu. Samo smo se branili i nismo bili u utakmici, nakon čega smo u nastavku počeli nešto igrati, ali napravili smo dvije pogreške u pet minuta, dosuđena su dva penala i teško je potom bilo vratiti se. Nismo bili u dobrom momentu, a još smo gore izgledali na Poljudu. Naličilo je to na utakmicu između djece i profesionalaca, takav sam dojam stekao gledajući našu igru s klupe, naročito u prvih 30 minuta. Sve je s naše strane izgledalo nevino, a oni su nas kažnjavali - prisjetio se trener Istre Gonzalo Garcia ovosezonske utakmice Istre i Hajduka u kojima je Hajduk slavio 3:1 i 4:0, pa se osvrnuo i na Hajdukov recentne susrete protiv Rijeke i Gorice

- Niti Hajduk nije bio pravi u prošlom kolu protiv Rijeke i protivnik je to iskoristio. Nisu ličili na momčad iz prethodnih utakmica, a razlog ne treba tražiti u rezultatskom imperativu koji je bio prisutan. Previše je iskusnih igrača u njihovim redovima da bi podlegli pritisku kojeg su stvorili navijači, bio je to tek loš dan u kojem su forsirali neke stvari koje nisu prošle, primili su golove kakve nisu smjeli i kako je vrijeme prolazilo, bilo im je sve teže i teže. Jednostavno, dogodila im se utakmica na kojoj nisu bili pravi, ali već protiv Gorice bila je to predstava kakva se od njih očekuje i u kojoj su cijelo vrijeme u potpunosti kontrolirali zbivanja na terenu. Maksimalno su pritiskali protivnike, bili su oštri, agresivni, tražili su prostor i njihova kvaliteta je došla do izražaja.