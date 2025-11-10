Naši Portali
UŽIVO OD 10 Izbornik Dalić najavljuje završne utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Gibraltar
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.11.2025.
u 09:42

Vatreni igraju protiv Farskih Otoka na Rujevici (petak, 14. studenog, 20.45 sati), a potom lete u Podgoricu kod Crne Gore (ponedjeljak, 17. studenog, 20.45 sati).

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se danas u Zagrebu, a izbornik Zlatko Dalić će u hotelu Hilton od 10 sati održati press konferenciju uoči posljednje dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Vatreni igraju protiv Farskih Otoka na Rujevici (petak, 14. studenog, 20.45 sati), a potom lete u Podgoricu kod Crne Gore (ponedjeljak, 17. studenog, 20.45 sati).

Hrvatska je gotovo sigurno osigurala plasman na svjetsku smotru idućeg ljeta i samo teoretski može ostati bez prvog mjesta, morala bi izgubiti i od Farskih otoka i od Crne Gore s velikom gol razlikom.

