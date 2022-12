VIDEO Navijači po zadnji put razvukli najveću zastavu na svijetu: 'Svi vjerujemo u pobjedu'

Stigao je dan posljednje utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Protivnik je Maroko, s kojim ćemo se na Khalifi od 16 sati boriti za treće mjesto i brončanu medalju Mundijala. Neki navijači već su se nalazili u Dohi, a neki su pristigli kako bi vatrene podržali na putu do ponavljanja 1998., kada je reprezentacija prvi put uzela odličje na velikom natjecanju.

Tijekom posljednjih mjesec dana, dolazak navijača pred hotel nogometaša s najvećom navijačkom zastavom na svijetu već je postala tradicija. Ništa drugačije nije bilo ni danas, zadnji put kada tome tijekom natjecanja svjedočimo. Kockasti dresovi pojavili su se na plaži pred Hiltonom i sigurno će biti jedan dodatan motiv reprezentativcima.

S mjesta događaja izvještava naš Tomislav Dasović.

Odmah smo popričali s jednim navijačem koji je u Dohu stigao iz Bangkoka.

- Na ovom prvenstvu još nisam bio na nijednoj utakmici, ali od 2012. sam bio na svakom prvenstvu. Zaslužili su podršku, nije finale, no za nas ipak jest. Naravno da očekujem broncu - rekao je.

- Zagrlimo se pred svima, neka vide da nas ima - krenula je pjesma.

- Večeras je naša fešta! Šampioni! - kliču navijači.

Jakov Šarić stigao je iz Livna. Poznaje li izbornika Dalića?

- Ne osobno, ali moj brat poznaje dobro njegovog brata. Livno je jako ponosno. Tjedan dana sam ovdje. Vrlo, vrlo pozitivni dojmovi. Atmosfera je odlična, svi vjerujemo u pobjedu večeras tako da se nadamo bronci - rekao je.

- Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati - nastavili su navijači uglas.

Navijač iz Novog Zagreba kaže da je reprezentacija zaslužila čistu desetku. Kako je doživio ispadanje protiv Argentine?

- Par dana smo već tu. Družimo se, veselimo se. Ma kakav poraz? To je sastavni dio života i idemo u nove pobjede. Idemo dalje. Imamo povjerenje u naše, to je top ekipa. Novi dečki, pravi dečki. Treći ili četvrti od 32 ekipe na prvenstvu. To je za ocjenu 10 - rekao je.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista