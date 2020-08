PSG prvi put u finalu Lige prvaka, Leipzig i Olmo bili su nemoćni

Nogometaši Paris Saint Germaina prvi put u povijesti izborili su plasman u finale Lige prvaka nakon što su u prvom polufinalnom susretu u Lisabonu pobijedili RB Leipzig sa 3-0.

Pobjedu pariškom sastavu donijeli su Marquinhos (13), Angel Di Maria (42) i Juan Bernat (56).

PSG će u finalu, 23. kolovoza igrati protiv pobjednika sutrašnjeg susreta između Bayerna i Lyona.

Njemačkom sastavu, koji je tek drugi put u Ligi prvaka, je već sam ulazak u polufinale najveći uspjeh, dok je PSG-u ovo bilo drugo polufinale u elitnom nogometnom natjecanju nakon što su prije 25 godina u dvije utakmice ispali od Milana ukupnim rezultatom 0-3.

Počelo je vatreno. Već u šestoj minuti je Neymar pogodio vratnicu. Kimpembe je proigrao Mbappea, a ovaj dodao do Neymara koji je pucao, ali pogodio okvir gola. Samo minutu kasnije PSG je zatresao mrežu njemačkog sastava. Gulacsi je loše ispucao loptu pogodivši Neymara, nakon čega je Mbappe zabio u prazan gol. Međutim, pogodak je poništen zbog Neymarova igranja rukom.

Ipak, PSG je vrlo brzo poveo. Neymar je u 13. minuti izborio slobodan udarac na desnoj strani, Di Maria je ubacio, a Marquinhos glavom s vrha peterca zabio za vodstvo. Bio je to njegov drugi pogodak za završnom turniru LP u Lisabonu. Podsjetimo, Marquinhos je u četvrtfinalu protiv Atalante zabio pogodak za 1-1 u 90. minuti utakmice.

Francuski prvak je u 17. minuti imao novu veliku priliku. Kylian Mbappe je pucao, ali je Gulacsi obranio. RB Leipzig je prvu priliku imao u 25. minuti. Laimer je probio po desnoj strani i ubacio za Poulsena koji nije najbolje zahvatio loptu.

Neymar je u 35. minuti još jednom pogodio stativu, no sedam minuta kasnije PSG je načinio još jedan korak prema finalu nakon velike pogreške Gulacsija. Mađarski vratar je pogrešno dodao do Sabitzera, Herrera je 'ukrao' loptu, ubacio do Neymara koji sjajnom asistencijom gura Di Mariju u priliku koju nije mogao promašiti.

Nijemci su daleko bolje ušli u nastavak susreta, pritisnuli su suparnika, no u 56. minuti sve je bilo gotovo. Di Maria je asistirao, a Bernat glavom zabio za ulazak u finale. Suparnički igrači su tražili prekršaj nad Mukielem, međutim nakon VAR provjere nizozemski sudac je pokazao na centar.

PSG je do kraja utakmice imao još nekoliko sjajnih prilika, međutim više nije bilo promjene rezultata. Posebno se ispromašivao Mbappe koji je imao tri zicera.

Za njemački sastav je od prve minute zaigrao Dani Olmo. Bivši igrač zagrebačkog Dinama je u zadnjih pet nastupa u Ligi prvaka zabio tri gola i upisao asistenciju, no protiv moćnog PSG-a nije išlo i zamijenjen je već nakon prvog poluvremena.

Bila je to 34. utakmica u nizu u Ligi prvaka u kojoj je PSG postigao barem jedan pogodak izjednačivši tako rekord Real Madrida koji je nanizao 34 susreta s postignutim golom između 2011. i 2014.

Dodajmo kako je Leipzigov trener Julian Nagelsmann sa 33 godine i 26 dana postao najmlađi trener u povijesti Lige prvaka koji je stigao do polufinala. No, teško će ga to utješiti nakon poraza.

PSG - RB Leipzig 3-0

LISABON. Stadion Luz. Sudac: Bjorn Kuipers (Nizozemska);

Strijelci: 1-0 Marquinhos (13), 2-0 Di Maria (42), 3-0 Bernat (57)

Žuti kartoni: Kimpembe / Laimer, Halstenberg, Poulsen

Crveni kartoni: -

PSG: Sergio Rico - Kehrer, Kimpembe, Silva, Bernat - Herrera (od 83. Verratti), Marquinhos, Paredes (od 83. Draxler)- Di Maria (od 87. Sarabia), Mbappe (od 86. Choupo-Moting), Neymar

RB LEIPZIG: Gulacsi - Klostermann (od 83. Orban), Upamecano, Mukiele - Laimer (od 62. Halstenberg), Kampl (od 64. Adams), Sabitzer, Angelino - Olmo (od 46. Schick), Nkunku (od 46. Forsberg) - Poulsen