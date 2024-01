VIDEO Perkovac: 'Krenuli smo kao zombiji, imamo problema, čak četvorica igrača su pod temperaturom'

Rukometaši Hrvatske odigrali su najlošiju utakmicu na ovogodišnjem Europskom prvenstvu i izgubili su od Mađarske (26:29). To je našim rukometašima već drugi poraz u drugom krugu, ali samo zahvaljujući novom iznenađenju Austrije, koja je odigrala neodlučeno protiv domaćina Njemačke, Hrvatska još ima šansu za polufinale . Doduše, puno toga se mora dogoditi.

Prvo mi moramo pobijediti obje utakmice (Island i Njemačku). Austrija u dvije utakmice (Francuska, Island) ne smije osvojiti više od boda. Mađarska također ne smije pobijediti u preostale dvije utakmice (Njemačka i Francuska).

Kombinacija ima puno i sada je samo važno da se naši igrači “probude” jer još nije gotovo. Još smo “živi”, još smo u igri. Za susret s Islandom u ponedjeljak možda će biti spreman i kapetan Domagoj Duvnjak koji je i dalje bolestan.

U kakvoj je stanju Duvnjak, ali i ostatak momčadi? Koja je križaljka za nastavak prvenstva, vjeruje li izbornik u čudo? Goran Perkovac obratio se novinarima.

Perkovac se napočetku osvrnuo na dosadašnju igru na turniru kazavši kako su protiv Španjolske odigrali vanzemaljski, dobro i solidno protiv Austrije i Rumunjske te vrlo dobro protiv Francuske.

– Možemo sada kritizirati sve no ja to ne bih radio jer smo od pet utakmica jednu odigrali slabo, a to nije strašno. Imamo jako puno problema, non stop je netko bolestan, trudimo se, ne tražimo alibi, vjerojatno je to period odrastanja i sazrijevanja koji ćemo još neko vrijeme imati – započeo je i dodao da sada imamo četiri igrača pod temperaturom, to su Karačić, Srna, Maraš i Mamić.

– Trebamo pobijediti Island i to sigurno neće biti lako. Rekao bih da će Island biti među prve tri momčadi da ste me pitali ranije – nastavio je. Domagoj Duvnjak i dalje je upitan za susret s Islandom, iako se osjeća bolje. Izbornik smatra da neće biti potreban angažman nikoga od dodatnih igrača.

O sinoćnjem susretu s Mađarskom još je komentirao kako smo loše igrali.

– Krenuli smo kao zombiji, nismo bili agresivni i tražili kontakt, nego smo skakali u blok, a oni su prolazili kroz sredinu. Od početka se vidjelo da je to ispuhani balon – zaključio je.