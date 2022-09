Dinamo uvjerljivo odradio gostovanje kod petoligaša u Kupu, Drmić zabio dva gola

Dinamo mora napraviti "samo jednu sitnicu" u tom slavonskom mjestu s oko 2000 stanovnika, mora pobijediti i razveseliti svoje slavonske Zagorce čiji su stari stigli u Jarminu potkraj Drugog svjetskog rata iz Hrvatskog zagorja. Plavi ne smiju zaboraviti da su u povijesti znali prirediti i neugodna iznenađenja u ovoj ranoj fazi kup-natjecanja. Uz to, Čačić nema na raspolaganju ni sve igrače, što zbog ozljeda a što zbog reprezentativnih obveza. No, to sigurno nije alibi u susretu s klubom iz Međužupanijske lige.