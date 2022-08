UŽIVO Manchester United doveo igrača za 100 milijuna eura! Cavani ide u Španjolsku

ZAVRŠENA SAPUNICA

'Natezanje' između Manchester Uniteda i Ajaxa koje je trajalo tjednima konačno je završeno. Brazilac Anthony prijeći će iz Amsterdama u Manchester, konačno je dogovreno, i to za nevjerojatnih 100 milijuna eura odštete. Crveni vragovi su pokušavali s nižim ponudama, krenuvši od 75 milijuna, ali na kraju su ipak morali povisiti svoju ponudu na okruglih 100. Čak i s tim velikim novčanim iznosom transfer je bio upitan jer je Ajax nezasitno tražio još i još, ali presudila je želja njihovog veznjaka za odlaskom na Old Trafford. Anthony će ugovor potpisati ovih dana, a njime bi trebao biti vezan s Unitedom do 2028. godine.