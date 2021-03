Uzdrmani Žapci brane titulu: 'Ranjeni smo, ali borit ćemo se kao lavovi!'

Uzbudljivi vaterpolski dvoboji očekuju nas ovaj vikend na bazenu Mladosti u Zagrebu. Mladostaši su domaćini završnog turnira Regionalne lige, a u subotnjim polufinalnim dvobojima sastaju se Mladost i kragujevački Radnički (u 16.55 sati) te Jug i splitski Jadran (u 20 sati). U nedjelju se najprije igra utakmica za treće mjesto (17.15), a potom finale (19), nakon kojega ćemo doznati 13. pobjednika tog natjecanja. Sve utakmice možete pratiti u izravnom prijenosu na Sportklubu.

Žapci su branitelji naslova, ali uzdrmani su neplaniranim ispadanjem u Eurokupu nakon dvije četvrtfinalne utakmice s Vouliagmenijem.

– Dolazimo ranjeni, vidamo rane nakon neuspjeha u Eurokupu. Zato se moramo dodatno mobilizirati. Suparnika jako poštujem, Radnički je respektabilna momčad, i to ne samo u srpskim okvirima. Sastav koji dva puta odigra u egalu s jednim Szolnokijem zaslužuje svaki respekt. Dobro je to posložena momčad, što bi se reklo “s malo para puno muzike” – kaže trener Mladosti Zoran Bajić.

Umor ne može biti opravdanje

U sastav se vraća ljevoruki Ante Visković, koji je u utakmici s Jugom prije 10-ak dana dobio udarac u oko (Obradović), pa je nakon toga bio pun modrica. A na našu primjedbu u tekstu od petka da je možda Visković mogao igrati i protiv Vougliamenija, učitelj žabaca uzvraća:

– I ja sam znao braniti ozlijeđen i bolestan, ali ovdje se radilo o osjetljivoj ozljedi oka. Viskoviću je propisano da 10 dana ne smije s njim na svjetlost. Specifičan je to slučaj, nismo htjeli riskirati.

Sad kad će se na Viskovića moći računati, na desnoj strani napada trebalo bi mladostašima biti lakše.

– Nadam se da će nam Visković pomoći što se tiče rotacije. Nenadoknadivo je za nas neigranje Harkova, ali moramo biti optimistični – napominje Bajić uz dodatak:

– Umor ne može biti opravdanje, igra se za trofej i moramo biti spremni dati i posljednji atom snage. Moramo biti pravi želimo li ulazak u finale, moramo se boriti kao lavovi, jer čeka nas težak zadatak. Igrači Radničkog disciplinirani su, a po potrebi i agresivni.

Trener Radničkog Uroš Stevanović ohrabren je rezultatima protiv Szolnokija (12:14 kod kuće 10:10 u gostima) i ne skriva optimizam:

– Čast nam je nakon šest godina biti na završnom turniru Regionalne lige, tada smo u sezoni 2014./15. bili treći, sad bismo se željeli podići za stepenicu više, ali svjesni smo da to neće biti lako. Naše ambicije uvijek su velike, ali poštujemo Mladost. Zagrepčani su prerano završili u Eurokupu, ali to može izazvati pozitivnu reakciju kod igrača i učiniti ih opasnijima. Mladost je uvijek Mladost, uostalom ima možda i najbolji klupski sidraški par. Mi ćemo dati svoj maksimum i pokušati iskoristiti neigranje njihova najboljeg strijelca Harkova – najavio je Stevanović, ističući da je Jadran možda u najboljoj situaciji jer nije imao puno igrača u reprezentaciji.

Trener splitske momčadi Mile Smodlaka prihvaća rukavicu i kaže:

– Mogao bi ovo biti jedan od zanimljivijih završnih turnira regionalaca u posljednjih nekoliko godina. Imali smo priliku vidjeti da su sve četiri momčadi prilično izjednačene. Kao Jadranov trener imam potrebu i pravo nadati se dobrom rezultatu u našem srazu s Jugom jer smo ga pobijedili i u posljednjem međusobnom susretu, prije sedam dana u Dubrovniku. To nam je bila stanovita psihološka prekretnica, shvatili smo da možemo pobijediti gospare – kaže Smodlaka.

Jadran i Radnički imaju izglede

A Jugov trener Vjekoslav Kobešćak najavio je turnir na sljedeći način:

– Za nas ovaj Final Four dolazi u trenutku kada smo prilično nesigurni u sebe jer smo u ožujku doživjeli nekoliko poraza, i to vrlo teških i neočekivanih. Malo smo izgubili vjeru i u sebe i u svoju igru. No nema bolje prilike za vađenje od ove. Mislim da sve četiri momčadi imaju svoje šanse za osvajanje trofeja. Što se Juga tiče, mi ni sami sebe ne možemo procijeniti, Mladost isto tako nije kompletna, tako da i Jadran i Radnički imaju izglede.

U dosadašnjih 12 izdanja Regionalne lige (koja je počela kao Jadranska) najviše uspjeha imao je Jug, koji je četiri puta osvajao naslov. Primorje ima tri trofeja, Mladost i hercegnovski Jadran po dva, a jednom se u pobjednike upisao i Pro Recco.