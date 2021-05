Uspjeh naših predstavnika: Tin Srbić izborio finale preče, a Đerek partera

Tin Srbić izborio je finale na preči, a Ana Đerek finale na parteru drugog dana kvalfiikacija gimnastičkog Svjetskog kupa u Varni.

Aktualni viceprvak svijeta s trećom ocjenom (14,450) ušao je u svoje 20. uzastopno finale na svjetskim kupovima i ukupno 21. u karijeri u kojoj je pritom osvojio i 14 medalja.

"Prošlo je dobro zato što sam u finalu, ali nije prošlo kako je planirano. Planirao sam izvesti start 6.2, a napravio sam 5.8 zato što me gotovo na prvom elementu u vježbi presjeklo nešto u leđima pa sam morao mijenjati vježbu. Nekako sam htio samo što prije završiti. Moram danas i sutra vidjeti što je s leđima, malo zaliječiti, odmoriti se dobro da mogu u nedjelju u finalu napraviti 6.2 što je bio plan. Fizički se osjećam dobro, ne znam što se dogodilo, vidjet ćemo. Nadam se da nije ništa strašno i da ću u nedjelju biti sposoban odraditi svoj maksimum i napasti zlatnu medalju. Ali, najveći prioritet mi je dobro odraditi tu vježbu koju planiramo raditi u kvalifikacijama Olimpijskih igara u Tokiju. Zadovoljan sam rezultatom, malo manje zadovoljan što se to dogodilo s leđima, ali nije tako strašno. Bit ću sposoban odraditi to u nedjelju", najavio je Srbić koji je prokomentirao i 20. uzastopno finale SK-a u karijeri.

"Kad sam došao do pet finala, bio mi je cilj 10, pa sam stavio cilj 20 za redom i evo, imam ih. Jako sam sretan zbog toga. Malo mi je još nevjerojatno da sam to uspio povezati, ali eto, jesam. Ništa, idemo dalje!"

Đerek je, pak, sa 12,500 bila četvrta na parteru za svoje 21. finale u životu, drugo u Varni gdje je u četvrtak izborila finale na gredi, a oboje naših olimpijaca koji imaju sigurnu vizu za Tokiju još jednu potvrdu da su u odličnoj formi imati će u nedjelju kada ih čeka borba za medalje.

"Zadovoljna sam. Drugo finale je tu, dva od dva je super rezultat. Iako, iskreno, malo sam umorna. Opet je to bilo dosta iscrpljujuće sve skupa, ali odradila sam vježbu. Definitivno ne jednu od mojih najboljih, mojih najjačih. Nekako usputno napravila sam dvije greškice zbog kojih mi je pala početna ocjena i naravno i konačna, ali znala sam da mi treba odrađena vježba, s eventualno dvije-tri greškice, da to sve dolazi u obzir za finale. Trenutno se trebam malo rekuperati, odmoriti i pripremiti se za gredu sutra. Ne očekujem ništa posebno, stvarno su moćne zemlje i moćne cure u finalu, jaka konkurencija. Čast mi je biti rame uz rame uz imena kao što su Francuskinja Marine Boyer, Ruskinja Varvara Zubova, Ukrajinke Diana Varinska i Anastasija Bačinska… Ne razmišljam o medaljama. Potruditi ću se odraditi svoje najbolje što mogu, pa što bude", poručila je Đerek.

Još uvijek juniorka Sara Šulekić na svom prvom Svjetskom kupu u karijeri treća je rezerva za finale dvovisinskih ruča (11. sa 13,000), dok je na istoj spravi Christina Zwicker bila 14. (12,400). Aurel Benović, koji je u četvrtak izborio finale partera u petak je imao svoju premijeru na preskoku gdje je završio kao 13. sa 13,800 bodova.