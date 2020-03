DALJNI KORACI

Upitno je održavanje Lige prvaka i Europskog prvenstva, Uefa uskoro odlučuje

Krovna europska nogometna organizacija u utorak donijela odluku kako do daljnjega odgađa sve predstojeće turnire elitnih kola kvalifikacija za europska prvenstva u uzrastima do 17 i do 19 godina, a koji su se trebali održavati tijekom idućih mjesec dana.