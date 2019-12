Upisao se u povijest: Sjajni Luka Dončić prestigao velikog Michaela Jordana

Košarkaši Dallasa pred svojim su navijačima izgubili sa 110-106 od Sacramenta, što im je prvi poraz nakon pet uzastopnih pobjeda, iako je Luka Dončić prestigao Michaela Jordana odigravši 19. put zaredom utakmicu u kojoj je imao barem 20 koševa, pet skokova i pet asistencija.

Njegova konačna statistika je pokazala 27 koševa, osam asistencija i sedam skokova, ali 20-godišnji slovenski reprezentativac nije uspio pogoditi šut za mogući produžetak na 7.7 sekundi prije kraja. Suci nisu vidjeli kontakt Coryja Josepha s laktom Dončićeve šuterske ruke i tako je propala prilika za povratak Mavericksa u dvoboju u kojem nijednom nisu vodili, a tijekom treće četvrtine su zaostajali i 24 koša.

Dončić je sa sucima ratovao i tijekom utakmice pa je zaradio tehničku već u prvoj četvrtini, a imao im je što reći i nakon dvoboja, vezano za njegovu posljednju akciju na utakmici.

"I oni su ljudi, i oni čine pogreške, kao što ih i ja činim. Ponekad ne vide faulove pa ih i ne sude. No, moram se obuzdati i okrenuti se sljedećoj akciji", zaključio je Dončić nakon što se ohladio i izašao pred novinare.

"Vjerujem da je mnogo puta u pravu, ali ne želim ulaziti u dublju analizu svega. On je igrač kojeg mnogi udaraju, čine sve kako bi ga izbacili iz takta. No, čvrst je on, može to podnijeti. Ipak, kad ga vidim da dolazi na klupu pun ogrebotina i tragova udaraca po rukama i dlanovima, onda tu ima nešto", zaštitnički je izjavio Dončićev trener Rick Carlisle.

Unatoč novom Dončićevom rekordu najraspoloženiji igrač Mavericksa bio je Tim Hardaway Jr. koji je ubacio 29 koševa pogodivši 9 od 12 pokušaja za tricu.

Sacramento su do devete pobjede u sezoni odveli Nemanja Bjelica s 30 koševa (šut iz igre 13/18) i sedam skokova te Buddy Hield s 26 koševa uz šut za tricu 5/6.

Lakersi (21-3) su sa 142-125 ispratili Minnesotu iz Staples Centera, a najbolju utakmicu od dolaska u Los Angeles odigrao je Anthony Davis koji je dvoboj završio s 50 koševa (šut 20/29), sedam skokova, šest asistencija i četiri osvojene lopte. LeBron James ga je hranio loptama i završio utakmicu s 32 koša i 13 asistencija. Alex Caruso je bio treći strijelac sa 16 poena.

Minnesota (10-12) je imala cijelu početnu petorku i još trojicu igrača s klupe s dvoznamenkastim učinkom, ali obrana je bila nemoćna. S po 19 koševa strijelce su predvodili Karl-Anthony Towns i Andrew Wiggins, a 18 je ubacio Josh Okogie.

Derbi Istočne konferencije odigran je u Philadelphiji, gdje su 76ersi sa 110-104 svladali aktualne NBA prvake iz Toronta i tako zadržali perfektan ovosezonski učinak (12-0) u Wells Fargo Centeru. Sixersi su umalo uspjeli upropastiti uvjerljivu prednost od 20 koševa (100-80) koju su imali šest i pol minuta prije završetka. No, njihov novak Matisse Thybulle je 23 sekunde prije kraja pogodio oba slobodna bacanja za 107-100 i odlučio pobjednika, a dvoboj je završio s učinkom karijere ubacivši 20 koševa.

U pobjedničkoj momčadi bolji od njega bio je samo Tobias Harris s 26 koševa, a Ben Simmons je bio na rubu 'triiple-double' učinka sa 16 koševa, 11 skokova i devet asistencija.

Kyle Lowry je s 26 poena predvodio strijelce Toronta, a O. G. Anunoby je ubacio 19 koševa uz 10 skokova. Raptorsi su još u prvom poluvremenu ostali bez Freda VanVleeta koji je dobio udarac u koljeno i nije se vraćao u igru.

Philadelphia (17-7) je ostvarila drugu uzastopnu pobjedu, a Toronto je (15-7) trećim uzastopnim porazom pao na peto mjesto ljestvice Istočne konferencije.

U najneizvjesnijem dvoboju večeri Miami je u produžetku pobijedio Chicago sa 110-105, a junak domaće momčadi bio je 19-godišnji novak Tyler Herro koji je ubacio 27 koševa, pogodio 5 od 11 trica, od čega su tri bile u produžetku u kojem je postigao 11 od 13 poena Heata.

Uz Herroa najzaslužniji za 17. ovosezonsku pobjedu Miamija bili su Jimmy Butler s 23 koša i sedam asistencija te Bam Adebayo s 21 poenom, 13 skokova i tri osvojene lopte.

Bullsi su u 16. porazu ove sezone imali šest igrača s dvoznamenkastim učinkom koje su predvodili Lauri Markkanen s 22 koša i sedam skokova te Zach LaVine s 18 poena.

Los Angeles Clippersi su se brzo oporavili od grozne večeri u Milwaukeeju te su na gostovanju u Washingtonu stigli do 17. ovosezonske pobjede do koje su momčad Doca Riversa predvodili Kawhi Leonard s 34 koša i 11 skokova te Paul George s 27 poena, šest skokova i šest asistencija. Montrezl Harrell je završio dvoboj s 20 koševa. Ivica Zubac je u igri proveo 21 minutu ubacivši sedam koševa (šut 1/4) uz pet skokova, dvije blokade i jednu asistenciju.

Najbolji kod Wizardsa bili su igrači s klupe Davis Bertans s 25 koševa (trice 6/12) i Troy Brown Jr. s 22 poena. Bradley Beal je ubacio 20 koševa.

Portland je doživio treći poraz u posljednja četiri dvoboja izgubivši pred svojim navijačima od Oklahoma Cityja sa 108-96. Trail Blazersi su pogodili samo 36 šutova iz 100 pokušaja, za tricu samo 9 od 33.

Thunder su do 10. ovosezonske pobjede predvodili Shai Gilgeous-Alexander s 21 košem i devet skokova, Dennis Schröder s 21 poenom i Chris Paul s 20. Damian Lillard je za poražene ubacio 26 koševa, dok je Mario Hezonja za osam minuta iz četiri pokušaja pogodio jedan te ubacio dva poena i imao četiri skoka.

>>> Pogledajte što je Hrgović rekao nakon povratka u Hrvatsku