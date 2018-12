UFC dobio novoga prvaka! Jones dominantno vratio naslov

Jon Jones vratio se na tron i to borbom u kojoj je izgledalo kao da je bez poteškoća savladao Alexandera Gustafssona. Borba je završila prekidom u trećoj rundi čime je Jones ponovno postao UFC prvak poluteške kategorije. Amanda Nunes napravila je iznenađenje godine nokautiravši Cris Cyborg u prvoj minuti njihove borbe, čime je postala dvostruka UFC prvakinja. Michael Chiesa kimurom u drugoj rundi je pobijedio Carlosa Condita, Corey Anderson savladao je Ilira Lafitija odlukom, a Alexander Volkanovski je prekidom u drugoj rundi savladao Chada Mendesa, piše Fightsite.

Nevjerojatno lakoća nastupa ono je što je Jon Jones prezentirao protiv Alexandera Gustafssona i čini se kako je u potpunosti bio iskren po pitanju toga da je u prvu borbu protiv istog protivnika ušao previše samouvjeren i bez da je dovoljno dobro analizirao Gustafssona i njegova najveće kvalitete. Prije svega se tu misli na distancu, koju je Šveđanin u prvoj borbi uspio postaviti i kontrolirati pune tri runde. Ovog puta od tako nečega nije bilo ništa, zapravo niti blizu, budući da se Jones najbolje pripremio upravo na tom polju i od prve sekunde distanca borba bila je ta s koje on doslovno može raditi što hoće, dok je Gustafsson izgledao izgubljeno i bezidejno.

Tako su zapravo protekle prve dvije runde. Jones je držao spomenutu distancu te prema potrebi pogađao, dok je Gustafsson konstantno tražio priliku doći na onu koja njemu odgovara, no bez uspjeha. Kirurški precizno je Jones sve izračunao te je uzeo prve dvije runde, unatoč tome što niti on nije napravio puno, no nije bilo niti potrebe. Fanovi su negodovali zbog nedostatka akcije, ali Jones je radio upravo ono što je bilo potrebno. Na taj način izmorio je Gustafssona, a odmah u trećoj rundi krenuo je drugačije. Napao je Jones rušenje te je u njemu uspio, a na podu dolazi u polugard. Neko vrijeme radi iz njega uz blage promjene pozicije, bez previše srljanja te tako Gustafsson ne uspijeva vratiti se na noge. Strpljivo je Jones radio na podu sve dok mu Gustafsson nije dao leđa, a onda su krenuli udarci koje ovaj nije mogao braniti, uskoro su oni postali ubojitiji i došlo je do prekida. Jones je tako vratio pojas prvaka jednom od svojih najdominantnijih pobjeda. Nažalost po fanove, ova borba nije ponudila akcije koliko njihov prvi okršaj. Umjesto toga je dala dominantnog Jonesa i potvrdu koliko je on zapravo fantastičan borac. Unatoč svemu što se događa oko njega, dobro ga je imati nazad, jer on ovom sportu daje jednu drugu dimenziju.

Amanda Nunes uspjela je ono što 20 djevojaka za redom prije nje nije došlo niti blizu. Ne samo da je pobijedila Cris Cyborg, nego je tu istu borkinju, koju su mnogi smatrali nezaustavljivom, nokautirala u prvoj rundi! I to njenoj prvoj minuti! Jednostavno, Cris Cyborg došao je na naplatu njen stil borbe, onaj gdje od prve sekunde kreće naprijed i melje svoje protivnice. Taj je od nje stvorio nezaustavljivu mašineriju, no i mentalno je od nje napravio borkinju koja gori od samopouzdanja toliko da beskompromisno i bez straha ide prema naprijed. Ovog puta naletjela je na borkinju koja se upravo za to pripremila. Kao što se moglo očekivati, krenula je Cyborg ofenzivno od prve sekunde i Nunes nije imala izbora nego prihvatili brawl koji je ova ponudila. Pogađa tako Cyborg nekoliko udaraca i Nunes je uz ogradu kaveza. Ipak, nije dozvoljavala Amanda da ju tako nešto izbaci iz njene taktike i ritma. Unutar ofenzive njezine sunarodnjakinje, pronašla je Amanda udarac iz kontre, nakon kojeg je Cyborg klonula. Odjednom njen ritam pada i sada je Nunes ta koja ima inicijativu. Sve se preokrenulo i Cyborg je ta koja je u modu preživljavanja. Pokušava to napraviti udarcima, ali Nunes eskivira i pogađa desni kroše točno iza uha, a nakon toga i kombinaciju desnog pa lijevog krošea. Cyborg je još uvijek na nogama, ali samo do još jedne desne, koja odsjeda točno na bradu te je ona na podu i borba je gotova. Amanda Nunes postala je dvostruka UFC prvakinja, odnosno pojasu bantam kategorije dodala je i ovaj u perolakoj. I to na kakav način, nokautiravši onu borkinju za koju su svi vjerovali da je predobra za ženski MMA i da će njena dominacija vjerojatno potrajati do kraja karijere. Nadamo se revanšu!

Debi u velter kategoriji prošao je sjajno za Michaela Chiesu, koji je savladao Carlosa Condita, čime je pokazao da je prelazak u višu težinsku skupinu bio dobar potez. Taktički se pripremio na savršen način te je odmah po početku borbu neutralizirao Conditovu borbu na nogama. Nakon napada bivšeg privremenog prvaka, Chiesa je ulazio u klinč, gdje je odmah hvatao “underhook” i odvodio borbu na pod. Tri puta je to Chiesa napravio u prvoj rundi, iako na podu nije uspio napraviti puno toga. Naprotiv, Condit je odlično radio iz garda, tako da je sredinom runde zatvorio polugu na ruci, iz koje se Chiesa ipak izvukao, a obranio je “Maverick” i jedan napad poluge na noge. Ipak, ono što Chiesa nije uspio u prvoj, uspio je u drugoj rundi. Odmah na početku iste je neutralizirao Conditov udarac nogom, srušio ga na pod, gdje ovog puta nije dao da ovaj zatvori gard. To je bila pozicija iz koje Chiesa može izvesti neki od svojih karakterističnih poteza, a ovog puta to je bila kimura. Uhvatio je Conditovu desnu ruku i izvrnuo mu je tako da ovom nije preostalo ništa drugo nego tapkati.

Duel dva hrvača ponuđen je borbom Coreya Andersona i Ilira Latifija, dva Top 10 poluteškaša s tendencijom napada na vrh. Tu je borbu bolje otvorio Latifi, unatoč inicijativi Andersona. No, upravo zahvaljujući tome Latifi nalazi udarac iz kontre, koji Andersona šalje na pod. Nije švedski borac ipak uspio napraviti nešto više od toga prije nego se Anderson oporavio. Uspio je smiriti akciju, nakon čega sudac kratko prekida borbu da bi ovaj vratio gumu za zube te je od tada ponovno Anderson potpuno u borbi. Do kraja runde Latifi je bolji, ali bez onakvih prilika poput one kakvu je imao sredinom runde. Izgledao je Latifi dobro još otprilike dvije minute druge runde, a onda se počinje primjećivati umor. Latifi ima ruke dolje i kreće se u nazad, što Anderson koristi za pametan pristup. Napadao je bez srljanja i pogađa pojedinačne ili serije od dva udarca te je tako svakako osigurao rundu. Posljednju rundu Latifi traži udarac za završiti borbu, jer kondicijski više nije mogao odgovarati. Pametna taktika Andersona ipak tako što nije dozvolila, unatoč nekoliko dobrih udaraca Latifija. Ovaj se jako dobro kretao, prema potrebi pogađao i marljivo skupljao bodove. Tako je Anderson priveo borbu kraju i došao do pobjede jednoglasnom odlukom sudaca.

Glavni program otvoren je sjajnom borbom između Alexandera Volkanovskog i Chada Mendesa. Borbom svježe krvi protiv bivšeg trostrukog izazivača. Mendes je bio taj koji je od početka odlučio preuzeti inicijativu, čime je bio cilj neutralizirati način borbe Volkanovskog, energičnog borca koji se najbolje osjeća kada se kreće prema naprijed i napada. Ipak, Australac se jako dobro snalazi i u ovoj situacija gdje se kreće uz ogradu. Većina prve runde je pozicijski protekla tako, ali svaki je imao svojih trenutaka u kojima je nanosio štetu. Pred kraj runde Mendes je upisao rušenje, no prebrzo je napao i Volkanovski je okrenuo poziciju i priveo rundu kraju. Drugu dionicu bolje otvara Mendes tako što je prvo pogodio koljenom, a onda i desnim krošeom te je Volkanovski ozbiljno uzdrman. Ipak, Australac traži akciju i ulazi u otvoren okršaj gdje prima još jedan ozbiljan udarac, no onda unatoč tome preuzima inicijativu. Mendes sve rješava novim rušenjem, ali Volkanovski je brzo na nogama. Mendes je vidno umoran te ide na još jedno rušenje. Ono mu je uspjelo, ali ponovno nije uspio zadržati situaciju dolje. Kada su se ustali, Volkanovski je već bio u potpunosti oporavljen i u borbi, dok se Mendesu vidjelo kako teško diše. Volkanovski to osjeća i napada, prvo udarcima u tijelo, a onda i opakom desnom koja Mendesa šalje na pod i tu je bilo gotovo. “Money” se zgrčio na podu i sudac nije imao izbora nego prekinuti borbu i donijeti Volkanovskom šestu pobjedu u jednako toliko UFC nastupa.

Uvodni program bio je predvođen borbom koja je zapravo bila najslabija na cijelom eventu. Walt Harris i Andrei Arlovski odradili su borbu kakvu od teškaša fanovi nikada ne žele vidjeti. Niti jedan nije odlučio pokazati inicijativu i jako je tu malo udaraca padalo. Harris kao da je tražio jedan udarac, dok se Arlovski pouzdao u svoju tehniku, no rijetko što je putem nje uspijevao izvući. Sve je na kraju ostavljeno sucima, koji su podijeljeno odlučili kako je Harris napravio više. Više uzbuđenja ponudile su Megan Anderson i Cat Zingano u svojih minutu borbe, koja je nažalost završila onako kako nitko ne želi. Krenule su djevojke vrlo aktivno i agresivno te su udarci jako rano krenuli padati. Sve je obećavalo sjajnu borbu, no šteta da je ona završila na način na kakav je. Naime, Anderson je povukla high kick koji je prošao tako da je palcem prešla preko oka Cat Zingano. Istog trenutka se Zingano uhvatila za oko i otišla do ograde, a sudac Goddard prekida nakon još dva udarca Anderson u tijelu. Bio je to prekid i pobjeda za Australku tehničkim nokautom, no više je ostala briga oko Zingano, koja nakon toga više nije otvarala oko te su je iz kaveza automatski otpremili u bolnicu.

Petr Yan je potvrdio kako je jedan od najpotentnijih boraca svijeta. Ovaj ruski bantamaš je kroz dvije runde priuštio veliku količinu batina Douglasu Silvi de Andradeu, kojeg je njegov kut odlučio ne pustiti u treću rundu. Najljepši potez eventa pripada Ryana Hallu, koji je izveo prekrasan imanari roll, nakon kojeg je uhvatio nogu B.J. Penna i ekspresno ga prisilio na tapkanje.

Do pobjede je došao i veliki engleski potencijal, Nathaniel Wood, koji je u trećoj rundi na tapkanje prisilio Andrea Ewella, a Uriah Hall je ponovno pokazao koliko mu malo treba. On je borbu protiv Bevona Lewisa gubio, da bi u trećoj rundi pronašao udarac kojim je borbu odmah završio. Desna iz kontre sjela je direkt na bradu i više niti jedan udarac nije bio potreban. Walk off KO za Halla. Curtis Millender još jednom je pokazao kako je jedan od najzanimljivijih boraca za gledati. Protiv Siyara Bahadurzada je prezentirao svoju impresivnu tehniku, pravim bombama je pogađa Afganistanca, ali ovaj nije htio pasti. Ipak, sudačka odluka je na kraju bila čista u korist Millendera, koji je tako slavio u sva tri svoja dosadašnja UFC nastupa. Program je otvoren pobjedom Montella Jacksona, koji je ugušio Briana Kellehera.

UFC 232 – Rezultati

Jon Jones def. Alexander Gustafsson – TKO (R3, 2:02)

Amanda Nunes def. Cris Cyborg – KO (R1 0:51)

Michael Chiesa def. Carlos Condit – SUB (R2 0:56)

Corey Anderson def. Ilir Latifi – jednoglasna sudačka odluka

Alexander Volkanovski def. Chad Mendes – TKO (R2 4:14)

