'Nestašni'

Uefa ponovno kaznila Crvenu zvezdu, ne samo novčano

UEFA Europa League - Red Star Belgrade v Celtic
MARKO DJURICA/REUTERS
Autor
Robert Junaci
29.10.2025.
u 14:31

Beogradski klub ima i uvjetnu kaznu, ponove li njeni navijači nedolična ponašanja, bit će i novih kazni

Više nije vijest da je Uefa kaznila Crvenu zvezdu, vijest je samo o kakvoj je kazni riječ. Rijek je o nedoličnom ponašanju njenih navijača na gostovanju u Bragi. Europska nogometna organizacija sankcionirala je srpskog prvaka zbog rasističkog i diskriminatornog skandiranja tijekom utakmice 3. kola Europske lige, u kojoj je Braga pobijedila s 2:0.

Zvezdi je zabranjeno organizirano prisustvo navijača na sljedećem gostovanju, što znači da ulaznice za utakmicu protiv Sturma u Grazu neće biti dostupne njihovim navijačima. Osim te zabrane dolaska navijača na utakmicu, klub je uz to kažnjen i sa 62500 eura.

Uefa je Zvezdi izrekla i dodatnu uvjetnu kaznu – ako se sličan incident ponovi, srpski klub će još jednu utakmicu u gostima morati igrati bez svojih navijača. Zvezdi su kazne zbog ponašanja navijača postale pravilo, a svaka nova utakmica je rizična za klub, sad je ne redu susret Europske lige sljedećeg tjedna s francuskim Lilleom u Beogradu.
Europska liga UEFA Crvena zvezda

Kupnja