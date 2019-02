Uefa mijenja pravilo? Liga prvaka i Europska liga bit će zanimljivija

Uefa namjerava uvesti novost za drugi dio natjecanja u Ligi prvaka i Europske lige. Naime, na sastanku Izvršnog odbora Europske kuće nogometa raspravljat će o ukidanju prednosti gola u gostima.

Pravilo je uvedeno 1965. godine kada su putovalo teže i trajalo je satima. Momčadi koje su zabile gol u gostima bio je posebno vrijedan.

Domaći je teren predstavljao prednost za momčad koja je na njemu stalno igrala, jer je bila naviknuta na njegove dimenzije. Ranije su travnjaci bili različitih dimenzija, a danas su gotovo svi tereni standardne veličine.

Mnogi smatraju, pa tako i Uefa, da danas domaći teren više nije prednost, a pogodak u gostima često prevagne.

Uefa želi ukinuto to pravilo jer se nada kako bi momčadi igrale više napadački pa će utakmice biti neizvjesnije i zanimljivije.

