Udruga navijača pita: Što se događa s Cibonom? Aco zavapio: Jesmo li živi?

Što se događa s Cibonom, pitanje je koje su svi ljubitelji Vukova postavljaju posljednjih mjeseci, nakon što se počelo sve glasnije pričati o gašenju kluba.

Cibona je prije točno mjesec dana na službenim stranicama objavila vijest kako aktualno vodstvo aktivno radi na pronalažanju rješenja za spas kluba i podržava sve inicijative koje imaju jednaki cilj. Nakon toga, iz kluba se nitko nije oglasio.

Bio je to povod da se uglasi Udruga Mi smo Cibona. Njhovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Čekamo danima, tražimo odgovore, ali nailazimo na muk. Što se događa s Cibonom, ima li nade za nastavak? Članak 9. i 10. statuta Kluba jasno govori kako je rad Kluba javan, a javnost rada osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Kluba o radu i značajnim događajima.

Ipak, prošlo je već mjesec dana od posljednje obavijesti na stranicama KK Cibona i to pod naslovom: ‘Aktualno vodstvo KK Cibona aktivno radi na pronalaženju rješenja za spas kluba i podržava sve inicijative koje imaju jednaki cilj’.

U međuvremenu, uvidom u registar udruga RH saznajemo da je od 27. lipnja ove godine direktor KK Cibone postao Ivan Matasić. O održavanju izvanredne skupštine te imenovanju osobe odgovorne za zastupanje nismo mogli saznati apsolutno ništa na stranicama Kluba, ali ni u medijima koji prate sportske teme.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 10.06.2022., KC Drazen Petrovic, Zagreb - Peta utakmica finala doigravanja HT Premijer lige, KK Cibona - KK Zadar. Photo: Josip Regovic/PIXSELL

Cibonu su napustili gotovo svi nositelji igre od prošle sezone i to kao slobodni igrač, aktiviravši opciju raskida ugovora zbog neplaćanja (od danas nove klubove imaju Roko Prkačin i Mateo Drežnjak). Dok ostali konkurenti iz Hrvatske i regije već naveliko rade na kreiranju rostera za novu sezonu, navijači Cibone ne znaju ama baš ništa o događanjima u svome Klubu. Tu i tamo pojavi se informacija kroz medije, kako će sadašnja uprava uskoro objaviti da je pronašla rješenje te da Cibona nastavlja dalje.

Čekajući u ove vruće srpanjske dane službeno priopćenje Kluba, pitamo se što nam to donosi? Preko pompoznih najava igranja Eurolige, bogatog sponzora i jasno artikuliranog stava kako Cibona od sezone 2022./23. neće trebati sredstva iz gradskog proračuna, danas se sve promijenilo. Osim što Cibona nema nekretnine, ona danas nema gotovo nikoga od igrača iz prošlogodišnje šampionske momčadi. Sada se ipak zaziva i pomoć Grada Zagreba.

Od novog direktora Matasića (ex financijskog direktora Kluba), kojeg je izabralo staro vodstvo jer to Cibonin statut omogućuje, zato očekujemo odgovore na pitanja: Zbog čega igrači nisu plaćeni te im je omogućen odlazak iz Cibone bez odštete? Hoće li i kada rad kluba uskladiti sa statutom na način da obavještava članove o značajnim događanjima? S obzirom da je sudjelovao u radu bivše uprave koja se hvalila procesom demokratizacije Cibone, kako to da članovi Kluba nigdje ne mogu vidjeti tko sjedi u skupštini Cibone te tko kao predsjednik vodi bivšeg dvostrukog prvaka Europe?

Na kraju, prilažemo i link sa stranica Kluba gdje je jasno vidljivo kako podaci nisu ažurni: https://www.cibona.com/momcad/uprava/

Cibona može i mora bolje, baš zato želimo znati imena i prezimena svih oni koji se, kako se govori, bore za bolje sutra naše Cibone.”

Na Twitteru se oglasio i Aco Petrović.

G. Matasić je bio prisutan na sastanku ABA lige kada je i određen kalendar natjecanja. S druge strane danas je 20.7. a klub nema trenera niti ijednog igrača u rosteru što je nedoživljeno u svijetu sporta. Pobogu, javite se i recite da li smo živi😱 — Aleksandar Petrović (@petrov_aco) July 20, 2022

- G. Matasić je bio prisutan na sastanku ABA lige kada je i određen kalendar natjecanja. S druge strane danas je 20.7. a klub nema trenera niti ijednog igrača u rosteru što je nedoživljeno u svijetu sporta. Pobogu, javite se i recite da li smo živi - napisao je Petrović.