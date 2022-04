Ude osigurao SP u Engleskoj pa "okrznuo" suce: Zakinuli su me, ali to ne kažem ja

Hrvatski gimnastičar Filip Ude osvojio je peto mjesto u finalu konja s hvataljkama na Svjetskom kupu u Bakuu, no mnogo je bitnije to što je izborio plasman na Svjetsko prvenstvo kojemu je na jesen domaćin Liverpool. Uz Filipa, isto su uspjeli i Aurel Benović na parteru te Tin Srbić na preči.

Četiri turnira Svjetskog kupa koja su iza nas, Cottbus (Ude zlatni, Benović i Srbić srebrni), Doha (Benović brončani, Srbić zbog ozljede odustao od finala), Cairo i Baku (Ude 5.), bili su kvalifikacijski za SP, a iako pokošeni ozljedama, hrvatski reprezentativci uspjeli su osigurati čak tri norme za Liverpool. Ude je skupio 54, Benović 45, a Srbić 33 kvalifikacijska boda. Nova prilika za plasiranje u Liverpool bit će u kolovozu na Europskom prvenstvu u Münchenu.

– Rijetko kad sam jako zadovoljan, ali sada sam jako zadovoljan svojom izvedbom. Suci su me malo zakinuli ovaj put u finalu, trebao sam dobiti barem desetinku, dvije više. Nisam to ja rekao, nego svi drugi. Treći sam u ukupnom poretku SK i sretan sam što mi je to uspjelo – rekao je Filip nakon finala.