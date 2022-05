U sedam hrvatskih gradova napravit će se najduža špaga na svijetu

Još je samo 15 dana ostalo do početka 13. izdanja DOBRO World Cupa u sportskoj gimnastici kojemu je Gimnastičko društvo Osijek-Žito domaćin od 9. do 12. lipnja. Jedna u nizu promocija jedne od najbolje organiziranih stanica Svjetskog kupa dogodit će se u subotu 28. svibnja, i to u čak sedam hrvatskih gradova u sada već prepoznatljivom projektu najduže gimnastičke špage na svijetu. I ne bilo kakve, nego ljudske špage koju će točno u 11 sati zajedno tvoriti tisuće gimnastičara u sedam različitih dijelova Lijepe Naše – u Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Čakovcu, Splitu, Zadru i prvi put u Dubrovniku. A Dubrovnik će imati posebno jake snage budući da će špagom na Stradunu "dirigirati" naš sjajni gimnastički trio – srebrni olimpijci Tin Srbić, Filip Ude i Robert Seligman.

– Nadam se da će biti jako puno djece, ali vidjet ćemo koliko ćemo Filip, Robert i ja uspjeti sjesti u špagu. Nama ipak treba malo više vremena da se zagrijemo i pokrenemo, nije to nama baš lagano kao curama. Naše su cure razgibane pa one to mogu kad god, mi smo ipak krući pa nam treba malo više vremena. Ali osobno se baš veselim druženju s djecom u Dubrovniku, da se igramo, da pitaju što ih zanima, da se proveselimo... A do subote ću pokušati malo istrenirati špagu – poručio je Tin Srbić.