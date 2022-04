U prometnoj nesreći poginula boksačka nada (18): Vozač je u kritičnom stanju

Mladom boksaču Aliju Tazeemu (18) prognozirali su veliku karijeru, a sada je poginuo u prometnoj nesreći u Wolverhamptonu. Mladi Tazeem bio je suvozač u automobilu koji se zabio u zid, a mladi boksač je na mjestu preminuo. Vozač (18) je prevezen u bolnicu u kritičnom stanju.

- Probudio sam se i dobio vijest da je Ali Tazeem preminuo s 18 godina. Ne mogu to nikako shvatiti. Jučer smo razgovarali o tome kako će ići u profesionalce, a sad mogu samo misliti na njega i biti uz njegovu obitelj - napisao je promotor mladića Sam Jones na Twitteru i tako potvrdio ovu tužnu vijest.

This morning I woke up to the news that @_AliTazeem has passed away at the age of 18 ,I can’t believe it I can’t even process it properly , We only spoke yesterday talking about how he was going to light up the pro game , all I can think about is Ali and his lovely family. 💔 pic.twitter.com/K3qRLsjgt5