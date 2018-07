U polufinalu nas vjerojatno čeka Srbija

Bio je to pogodak koji je sve gledatelje (njih oko 3000, jer je nakon toga igrala Španjolska) podigao na noge. Nakon što u utakmici s Grčkom naši vaterpolisti nisu iskoristili četiri napada s igračem više u nizu, u posljednjim sekundama treće četvrtine vidjeli smo majstoriju hrvatskih dupina.

Bio je opet napad s igračem više, lopta je bila na desnom krilu kod Xavija Garcije, uslijedio je visoki “centaršut” i potom na drugoj vratnici košarkaško zakucavanje Marka Macana za 10:5. Grci su bili slomljeni i u rezultatskom i u moralnom smislu, Hrvatska je nešto kasnije pobijedila s 11:7 i ušla izravno u četvrtfinale Europskog prvenstva u Barceloni.

Prekrasan pogodak

– Slažem se, bio je lijep pogodak, ali zasluge za to pripadaju Xaviju, koji me sjajno pronašao. Ja sam onako instinktivno reagirao – kaže Macan, skromni dečko iz Grada, gospar, snažan reprezentativni branič, kao od stijene odvaljen, visok 196 centimetara i težak 109 kilograma.

S 25 godina već je neizostavan član naše najbolje vrste s kojom je osvojio olimpijsko srebro iz Rija i svjetsko zlato iz Budimpešte. O pobjedi nad Grčkom još kaže:

– Budimo realni, bila nam je to prva jaka utakmica na prvenstvu. Što smo se dogovorili to smo i odigrali, postavili smo se onako kako smo željeli. Odigrali smo jednu ozbiljnu, angažiranu, pravu mušku utakmicu. Postigli smo tu pobjedu koja nam je bila bitna za daljnje odigravanje turnira. Na taj način smo preskočili osminu finala i izravno ušli u četvrtfinale. Što je najvažnije, dižemo formu iz utakmice u utakmicu i idemo tako do kraja.

Uzbudljiva završnica

Dakle, u nedjelju, kada su na rasporedu utakmice osmine finala, izabranici Ivice Tucka bit će slobodni, a u utorak će se za polufinale boriti s boljim iz susreta Crna Gora – Rumunjska.

– Igrat ćemo u polufinalu, samo moramo biti na razini igre kao protiv Grka. Osjećam da nas čekaju lijepe stvari – napomenuo je Macan.

Ako pogledamo malo više unaprijed, u eventualnom polufinalu mogli bi nas sačekati reprezentativci Srbije. U drugom polufinalu moguć je sraz Italije i Španjolske. To su, naime, četiri reprezentacije koje su osvojile prva mjesta u skupinama. No, iznenađenja su uvijek moguća. Igrači Grčke, Crne Gore, Rusije, pa i Mađarske, zasigurno neće tako lako odustati od svojih ambicija.

– Izborili smo dva slobodna dana više, no ne smije biti euforije, pravi ispiti nas tek očekuju – zaključuje Macan koji je s Jugom i reprezentacijom obišao pola svijeta, ali još uvijek najljepšim gradom smatra upravo – svoj Dubrovnik.