U HNL se vraća još jedno poznato lice: Dalmatinskog prvoligaša preuzima Slovenac

Slovenski trener Simon Rožman (39) navodno je napustio Celje kako bi se vratio u Prvu HNL. Prema pisanju slovenskog sportskog dnevnog lista Ekipa, trebao bi preuzeti Šibenik koji je ovu sezonu u HNL-u završio na osmom mjestu. Trener Dean Računica najavio je odlazak na kraju sezone, a tu bi navodno trebao uletjeti Rožman.

Bivši trener Rijeke nije s Celjem ispunio očekivanja. Klub je imao planove biti pri vrhu prvenstvene ljestvice, a završio je također na osmom mjestu.

Iako je to klub u kojemu je on proveo dio igračke karijere pa i 2014. godine započeo trenersku, odlučio je otići. I to samo preko granice. Iskustva u Prvoj HNL ima jer Rijeku je vodio od 2019. do 2021. godine i s njom je osvojio Kup Hrvatske te je odveo u grupnu fazu Europa lige. Nakon Rijeke, vodio je Maribor iz kojeg je otišao nakon otprilike osam mjeseci, a početkom ove godine sjeo je na klupu Celjana.

