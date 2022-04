U Dubrovniku primopredaja vlasti, a uskoro i svjetski kongres

Pred Hrvatskim gimnastičkim savezom intenzivno je razdoblje organizacije niza velikih događanja, a što nas to sve čeka u tjednima koja slijede, otkrio je nam je Marijo Možnik, predsjednik HGS-a Marijo Možnik.

– Hrvatski gimnastički savez dobio je veliku čast, ali i veliku odgovornost da bude domaćin organizaciji važnih sastanaka Svjetske gimnastičke federacije (FIG) od 23. do 29. svibnja u Dubrovniku. To su ponajprije sastanci Vijeća, zatim Izvršnog odbora te Predsjedništva FIG-a. Osim toga, na prijedlog predsjednika FIG-a, Morinarija Watanabea, dogovoreno je da se u Dubrovniku održi i ceremonija primopredaje vlasti. S obzirom na to da je krajem prošle godine bio Izborni kongres FIG-a, pa su se ljudi u određenim tijelima izmijenili, ta će se ceremonija prvi put na ovaj način održati izvan sjedišta FIG-a u Lausannei i odabran je upravo Dubrovnik – ponosno je rekao Možnik.

Hrvatski gimnastički savez želi organizirati i Svjetski kongres FIG-a 2024., također u Dubrovniku.

