Trojancima četvrta Noć gladijatora u Puli

Međunarodna borilačka priredba “Gladijator Fight Night 4” u prepunom Pattinaggiu potpuno je ispunila očekivanja. Dapače, stotinjak zaljubljenika u borilačke sportove ostalo je ispred dvorane u Puli zbog velikog zanimanja za ovaj događaj.

Svih sedmero članova pulskog Trojana odnijelo je pobjede te tako dodatno podignulo publiku na noge. U glavnoj borbi večeri teškaš Ivan Vitasović (7-5-1) prekidom u drugoj rundi pobijedio je Kubanca Maikela Santiestebana (1-1).

– Očito kod mene mora biti komplicirano jer niti jedan moj meč nije bio dosadan, pa tako niti ovaj. Morao sam se stvarno namučiti da stignem do pobjede i jedino što sada želim je da deset dana ne vidim dvoranu. Da se psihički i fizički odmorim – rekao je Ivan Vitasović.

Jedine dvije borbe u kojima nisu sudjelovali članovi pulskog Trojana sudački su odlučene. U prvoj je Enis Mucaj iz Kosova svladao Senegalca Sambu Thiama. U drugoj je Riječanin Kostanjčar nadjačao Slovenca Jevščeka.

Najkrvavije je bilo u borbi između Salahudina Šukea i Gaja Rukavine.

Za svakog je borca morala intervenirati dežurna liječnička služba, a borba je prekinuta nakon što Rukavina nije mogao nastaviti zbog rasječene arkade.

Pobjedom nad Đorđem Rajićem iz Srbije, Ivan Bilić proslavio je prelazak iz K1 u MMA.

– Nikamo mi se nije žurilo. Znao sam da će prilika doći i kada sam ga srušio, brzo je priči bio kraj. Ostajem u MMA i nadam se da ću ove godine odraditi još tri borbe – kazao je Ivan Bilić.

Jedan od glavnih partnera turnira je i Senator, u čijim je prostorijama održana konferencija za medije kao i prigodna zabava.

Rezultati, semi-pro K1, do 65 kg: Salahudin Šuke (Trojan) – Gaj Rukavina (Novi Zagreb) 2:0 (prekid 3. runda), semi-pro MMA, do 77 kg: Enis Mucaj (Kosovo) – Samba Thiam (Senegal) 2:0 (sudačka odluka), semi-pro K1, +93 kg: Tim Jevšček (Slovenija) – Ivan Kostanjčar (Dynamite Rijeka) 0:2 (sudačka odluka), semi-pro MMA, do 84 kg: Moris Macuka (Trojan) – Domenico de Bari (Italija) 2:0 (prekid 1. runda),

MMA, do 77 kg: Ivan Bilić (Trojan) – Đorđe Rajić (Srbija) 2:0 (prekid 1. runda), MMA, do 70 kg: Marko Mašović (Trojan) – Gianni Rega (Italija) 2:0 (prekid 2. runda), K1, do 70 kg: Teo Mikelić (Trojan) – Raffaele Minichino (Italija) 2:0 (prekid 1. runda), MMA, do 84 kg: Andi Vrtačić (Trojan) – Leon Krajačić (Team Belišće) 2:0 (prekid 1. runda), MMA +93 kg: Ivan Vitasović (Trojan) – Maikel Santiesteban (Kuba) 2:0 (prekid 2. runda).