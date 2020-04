Treneri koji su zadužili nogomet: Busby, Cruyff, Ferguson, Klopp, Mourinho, Guardiola...

Što bi nogomet bio bez trenera? Trčanje za loptom bez glave i repa, ideje, osjećaja...? Možda igračima kao što je bio Pele, kao što je bio Diego Maradona, kao što su Lionel Messi ili Cristiano Ronaldo, glas pored travnjaka možda ne bi previše nedostajao, ali ono što baš taj čovjek pored travnjaka donosi svakom utakmicom koju vodi je neprocjenjivo.

Istina je da treneri dođu i odu, vrate se, mijenjaju, ali u svakom klubu u kojemu rade, sa svakom momčadi koju treniraju, stvaraju određen odnos, ostavljaju svoj potpis na stilu igre, načinu razmišljanja. Mnogi od njih baš su zato ključ uspjeha svojih klubova. U nastavku vam donosimo trenere koji su na ovaj ili ona način zadužili nogomet i koji, iako ih možda više nema, žive u idejama i trofejima koje su za sobom ostavili.

Tu zato valja spomenuti pokojnog Johana Cruyff (1947. - 2016.). Kao igrač bio je izvanredan, preporoditelj, čovjek kojemu se i danas dive, čovjek koji je zadužio Ajax, a kao trener trag je ostavio ponajviše u Barceloni. Katalonski klub vodio je od 1988. do 1966. godine. U Barci je pokazao svima koliko nogomet može biti atraktivan i zabavan. Nizozemac ih je odveo na potpuno drugi nivo i u njihovu igru implementirao legendarnu tiki-taka strategiju...

Matt Busby (1909. - 1994.) također je jedan od legendarnih trenera, štoviše smatran je jednim od najboljih trenera u povijesti engleskog, ako ne i svjetskog nogometa. U trenerskoj karijeri, od klubova, vodio je samo Manchester United i to u dva navrata. Prvo od 1945. 1969. godine, a zatim od 1970. do 1971. Njegova momčad zvana je "Busbyjeve bebe" zbog mladosti igrača koji su igrali. Najteži dan u povijesti dogodio im se 6. veljače 1958. godine kada se momčad vraćala kući nakon pobjede nad Crvenom zvezdom, njihov avion srušio se na pisti u Münchenu. Poginulo je 23-oje ljudi, dvojica igrača zadobila su takve ozljede da nikad više nisu zaigrali nogomet. Sir Busby ponovno je sastavio momčad i doveo je do dvije titule prvaka. Što više reći?

Helenio Herrera (1910. - 1997.) još je jedan od trenera koji su donijeli novotarije. Trenirao je klubove poput Atlético Madrida, Seville, Barcelone, Intera, Rome... Bio je jedan od prvih trenera koji su zahtijevali prave trening, prave dijete i ishranu svojih igrača. Poznat je i po tome da je bio pravi motivator, ali i po tome što je njegovao defenzivnim stilom igre. Zovu ga čovjekom koji je izmislio catenaccio, nogomet s obrambenom filozofijom.

No, vratimo se na one živuće trenere, na one koje su i mlađe generacije mogle gledati...

Sir Alexander Chapman "Alex" Ferguson je škotski nogometni trener i bivši igrač. Slavni Manchester United vodio je od 1986. do 2013. godine. Smatra se jednim od najboljih trenera svih vremena. Proslavio je klub i donio mu prvi naslov državnog prvaka nakon 26 godina. Osvojio je 38 naslova, uključujući 13 naslova Premier liga i dva puta kup prestižnog natjecanja Liga Prvaka. Bio je poznat po tome da vjeruje i daje podršku svojim igračima.

Arsène Wenger je bivši trener Arsenala. Tamo je postao klupski najuspješniji menadžer - računajući trofeje, vrijeme provedenu u klubu i odigrane utakmice (1996.-2018.). U sezoni 2003./04. je u 38 utakmica imao 26 pobjeda, 12 neriješenih rezultata te niti jedan poraz! Zbog toga je dobio status jednog od najboljih Francuskih menadžera u povijesti.

Jürgen Klopp jedan je od najomiljenijih trenera današnjice. Proslavio je Borussiju Dortmund, afirmirao odličnu momčad, pokrivenu na svim pozicijama s kojom je njegovao brz, ofenzivni nogomet. Bayernu je uzeo dva naslova prvaka i došao do finala Lige prvaka. Prvu titulu u elitnom natjecanju ipak je osvojio s Liverpoolom (2019.) kojeg i sada vodi i to prema naslovu engleskog prvaka i to prvom takvom naslovu nakon 30 godina. Inzistira na igraču koji će moći stvarati višak, na kontra pressingu... Njegov Liverpool danas je pojam za nogometnu elitu.

Još jedan nogometni virtuoz je i Pep Guardiola. Španjolac trenutačno vodi Manchester City, no u periodu kada je vodio Barcelonu postao je sinonim za nogomet. Tamo je tiki-taka strategiju sjajno provodio i popularizirao je. Stvorio je momčad koja je savršeno razumjela taktiku, a poznat je i po svojim metodama inspiracije igrača.

Njegov veliki rival u trenerskom smislu jest Jose Mourinho. Čovjek o kojemu su mišljenja podvojena, čovjek kojeg ne zovu bez razloga 'The Special One'. Svoje vještine dokazao je vodeći Real Madrid, Chelsea, Benficu, Porto... Poznat je po kompaktnom stilu igre i brzini prilagođavanja na ligu u koju je došao trenirati.

Zinedine Zidane svoje je trenerske sposobnosti pak dokazao u svom prvom takvom poslu - Real Madridu. Kada je preuzeo prvu momčad dao je svima do znanja da je odličan trener, kao što je bio i odličan igrač. S kraljevskom je momčadi tri godine za redom osvojio naslov Lige prvaka, što nikad nijednom treneru nije uspjelo! A tek je počeo s trenerskim poslom.

U istoj ligi, Primeri, radi i Diego Simeone trener Atletico Madrida. Trener koji je u tom klubu od 2011. godine i koji je s njim razvio posebnu vrstu nogometa koju karakterizira borbenost, čvrstoća, momčadski duh... Neki ga smatraju genijem, neki se groze njegova stila.. Bilo kako bilo, već je postao legenda kluba.

I bez trenera kao što su ovi nogomet bi bio jednoličan i dosadan... Svaki od njih donio je nešto novo, nešto svoje ili pak obogatio ono postojeće i od svoje momčadi i svog imena napravio brend.