Trener Varaždina nakon poljudske drame: Da smo imali Teklića, pobijedili bismo Hajduk

U ludom susretu 12. kola HNL-a Hajduk je na Poljudu svladao Varaždin 2:1, pobjedonosnim pogotkom Chidozieja Awaziema u 99. minuti.

Nakon susreta sigurno nije bilo lako treneru Varaždina Mariju Kovačeviću koji je ponovno bio blizu oduzimanju bodova velikana, kao što je već činio ove sezone sa svojim Varaždinom, ali u ovom navratu je nedostajalo malo i sreće.

- Čestitam Hajduku na pobjedi. Prvo poluvrijeme je Hajduk bio bolji. Mi smo im puno toga omogućili. Bili smo uplašeni. Hajduk nas je pritiskao. Na poluvremenu smo napravili tri izmjene. Znali smo da će Hajduk teško imati isti ritam cijelu utakmicu. Drugo poluvrijeme je to Varaždin koji ja želim. Stiskali smo, izjednačili, a kod 1:1 smo imali par situacija. Hajduk je bio u nokdaunu, ali to je nogomet. Žao mi je igrača, ali vratit će nam se to - rekao je nakon utakmice Kovačević

Dotaknuo se i sudačke nadoknade od osam minuta.

- Bilo je dosta prekida, ne znam. Da je bila minuta manje mi bi se veselili. Ali, ne bih to komentirao. Bila je to genijalnost Livaje. Treba moći tako vratiti loptu - priznaje strateg gostujuće momčadi.

Biste li pobijedili da je Teklić igrao?

- Samo jednom sam igrao bez Teklića, protiv Rudeša i pobijedili smo. Da je bio Teklić, mislim da bi pobijedili.

Može li Hajduk zaprijetiti Dinamu?

- Dinamo, Hajduk i Osijek su najkvalitetniji. Bio bih sretan da prvenstvo bude zanimljivo. Otkinuli smo bodove Dinamu. Želim i Hajduku sreću. Ima još puno kola i bit će zanimljivog nogometa. - zaključio je trener Varaždina.