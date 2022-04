Trener Šibenika ispalio glupu izjavu o Hajduku, navijači traže da ga se smijeni

Hajduk je uspio na mišiće pobijediti Šibenik, Splićani su slavili na potopljenom Poljudu s 2:1. Pobjednički su pogodak postigli sretno zahvaljujući nespretnoj obrani Šibenika u samom smiraju utakmice i tako su s tri boda ostali na životu. Ostali su u borbi za naslov prvaka, a da su izgubili dva boda, već bi se moglo reći da od titule ni ove sezone neće biti ništa. No baš taj pogodak u završnici utakmice koji je Hajduku donio pobjedu iznjedrio je teško zamislivu rečenicu trenera Šibenika, koji nije skrivao želju da jednog dana bude trener Hajduka. Nema tu ništa sporno, Dean Računica je bivši Hajdukov igrač, a očito i veliki navijač.

– Nadam se da će ih ovaj gol postignut u zadnjim minutama dovesti do titule – rekao je Računica i tu se poprilično preračunao.

Zapravo je teško zamisliti da trener momčadi koja je zbog tog pogotka izgubila kaže tako nešto. Može to Računica i misliti, može to i željeti, ali to kao trener druge momčadi jednostavno ne smije reći. Ne trebaju ga stoga čuditi brojne negativne reakcije, prije svega navijača Šibenika, koji su zgroženi tako glupom izjavom svog trenera. Neki komentari idu tako daleko da se odmah traži smjenu, a neki sumnjaju i u regularnost i poštenje.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 09.04.2022.,Split - 30. kolo Hrvatski Telekom Prve HNL: Hajduk - Sibenik.Dean Racunica Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

To je malo pretjerano, jer po onome što smo gledali Računica je dobro pripremio svoju momčad. Šibenik je igrao jako dobro, uz pokoji kvalitetniji zadnji pas mogao je i slaviti na Poljudu. No isto tako su u pravu oni koji kažu da si trener jedne momčadi koja je izgubila takve riječi ne smije dopustiti. Sjetimo se samo kako je na ‘nož’ dočekana izjava trenera Lokomotive Silvija Čabraje kad je prije utakmice s Dinamom rekao kako se nada da će biti dobar sparing-parter Dinamu, a mislio je na to da Dinamo nakon toga igra kvalifikacije Lige prvaka. Ta Lokomotiva ove je sezone uzela pet bodova Dinamu. No zamislite da je nakon Dinamove pobjede Čabraja ili neki drugi suparnički trener rekao kako se nada da će to Dinamo odvesti do naslova, bio bi još gore pribijen na stup srama.

No Računica je još mlad trener, ne po godinama jer su mu 52, ali sad prvi put samostalno vodi ozbiljniji klub, dosad je uglavnom bio pomoćnik, a samostalno je vodio Junak, Primorac i Uskok. Ovo mu je škola, kao trener prvoligaša morao bi znati što, kada i gdje govori pa ga se neće zasluženo razapinjati.

